Сирия, 26 декабря. За последние два дня жертвами коалиции США в Дейр-эз-Зоре стали порядка 40 мирных граждан. ССА** взяла в плен трех бойцов курдских отрядов YPG на севере Алеппо. Боевики капитулировали в районе Западной Гуты Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили военные объекты «Ан-Нусры»*** на севере Хамы и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: получили подкрепление «Лива Аль-Кудс» в Хаме; вели перестрелки с «Ан-Нусрой» к северо-западу от Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ударила по городу Африн в северной части Алеппо; захватила в плен трех курдских бойцов в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: понесло потери в провинции Киркук в Ираке; атаковало курдов вблизи поселения Абу Хардуб в Дейр-эз-Зоре; напало на пост «Хашд Аш-Хааби» в Багдаде; застрелило солдата САА в районе Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по мирным населенным пунктам в Хаме; вела огонь по городам Аль-Фуа и Кафрайя в Идлибе; подверглась ударам армии САР и ВКС РФ на севере Хамы; потеряла одного из главарей в боях с САА в Дамаске; обстреляла деревню Харфа в районе Западной Гуты; капитулировала в юго-западной части провинции Дамаск.

Курды: противостояли ССА на севере Алеппо; потеряли трех бойцов в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; подверглись ударам турецкой армии на северных окраинах Алеппо.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки в провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

На юго-западе провинции на протяжении дня продолжались бои между террористами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и военнослужащими армии САР, передавал новостной портал Al Masdar News. Столкновения разворачивались в районе города Бейт Джинн, в результате чего был убит один из главарей радикалов, принадлежащий к числу иностранных боевиков. Вслед за этим под обстрелом исламистов оказались жилые кварталы деревни Харфа, что привело к гибели двух местных граждан. После полудня правительственные силы предприняли очередную попытку прийти к мирному решению вопроса, предложив радикалам добровольно сдать позиции. К вечеру стало известно, что боевики капитулировали.

На территории Восточной Гуты отмечались вооруженные стычки между отрядами «Джебхат Ан-Нусры»1 и войсками САА вблизи района Джобар, а также на окраине города Дума. САА ударила по опорным пунктам исламистов, используя беспилотники, передавал военный источник в Twitter (wateen_media). В то же время противники продолжили наращивать боевую мощь у населенного пункта Хараста в преддверии предстоящих боев.

Южнее столицы вновь активизировались террористы «Исламского государства». В результате снайперского обстрела в районе Хаджар Аль-Асвад погиб военнослужащий Сирийской арабской армии (САА), передавал Twitter-канал (bestfoodfordiet).

Провинция Алеппо

Северо-западнее административного центра провинции начались взаимные обстрелы между союзными САА Национальными силами обороны****** (NDF) с одной стороны и связанными с «Ан-Нусрой» группировками «Джейш Аль-Фатх» и «Фатх Халеб» — с другой. Проправительственные отряды ударили по военным объектам исламистов вблизи районов Аль-Лерамун и Аз-Захра, сообщало информационное агентство Al Masdar News. О потерях сторон не сообщалось.

При помощи представителей российского Центра по примирению враждующих сторон накануне удалось освободить одного из мирных жителей, захваченных в плен в ходе налета исламистов к западу от Алеппо четыре месяца назад, передавало информагентство Shahba News.

На линии разграничения сил курдских подразделений и Сирийской свободной армии (ССА) продолжились вооруженные столкновения. Как передавал оппозиционный телеканал Halab Today TV, во время боев у населенного пункта Таль Мадик несколько бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) попали в плен к протурецким боевикам. Во второй половине дня в противостоянии приняли участие турецкие войска. Как передавал новостной портал Today In Syria, Турция ударила по позициям курдов с беспилотников, а также при помощи артиллерии.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районах, занимаемых Сирийской демократической армией**** (SDF) в восточной части провинции, была зафиксирована новая попытка атаки со стороны радикалов «Исламского государства», скрывающихся на подконтрольных SDF территориях. Нападению террористов подверглось КПП курдов в районе населенного пункта Абу Хардуб юго-восточнее столицы региона. По данным источника в сети Twitter (bestfoodfordiet), как минимум трое бойцов SDF были убиты.

Между тем в деревне Ат-Таяна, захваченной курдскими отрядами, сработало взрывное устройство, оставленное боевиками террористической группировки ИГИЛ1 перед отступлением. При взрыве погиб мирный житель, сообщало агентство новостей Syrian Network for Human Rights. Таким образом, районы, оккупированные SDF, все еще не подготовлены к возвращению местного населения.

В помощь курдам в регионе возобновили бомбардировки военные самолеты западной коалиции во главе с США. Агентство новостей Inside Syria Media Center сообщало о гибели как минимум одного человека в населенном пункте Хаджин в юго-восточной части провинции. Кроме того, поступала информация о 39 мирных жителях, погибших под ударами американской авиации двумя днями ранее.

Провинция Идлиб

Российские ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжили боевые вылеты в юго-восточной части провинции. Согласно информации новостного агентства Syrian Press Center, союзники атаковали укрепленные районы исламистов «Джебхат Ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Маръяджиб, Аль-Бусаби, Абу Дали, Мардых, Телль Мурек, Аль-Хавин, Кафр Баттых, Синджар, Сукейк, Ат-Тамания, Саракиб и Маарет Ан-Нуаман. Сообщалось, что ВКС РФ удалось ликвидировать несколько военных объектов исламистов, в том числе командный пункт вблизи поселения Таль Тукан.

Чтобы задержать наступление правительственной армии на юго-востоке региона террористическая группировка открыла огонь по городам Аль-Фуа и Кафрайя с преимущественно шиитским населением. Данных о возможных пострадавших до сих пор не поступало. Напомним, эти населенные пункты постоянно оказываются под ударом и служат боевикам своего рода инструментами оказания давления на армию САР.

Провинция Хама

Севернее и северо-восточнее города Хама в минувшие сутки не утихали вооруженные столкновения между антиправительственным альянсом «Хайят Тахрир Аш-Шам» и сирийскими войсками. Перестрелки отмечались недалеко от линии соприкосновения сил сторон в районе городов Аль-Латамина и Кафр Зета. Российские военные самолеты оказывали воздушную поддержку САА и ее союзникам, проводя боевые вылеты недалеко от поселений Джанина, Аль-Халябия и Аль-Мулюха, передавал военный источник в Telegram (NRVR11).

В попытке ослабить натиск САА и ВКС РФ радикалы вновь обстреляли мирные населенные пункты региона — деревню Таль Дера южнее Хамы и город Ар-Рувейда у границы с Идлибом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Стало известно, что дополнительные части союзных правительственным силам отрядов «Лива Аль-Кудс» достигли провинции. Напомним, днем ранее они отправились из Дейр-эз-Зора. Под вечер бои приостановились. Было объявлено о завершении подготовки к полномасштабному наступлению в районе провинций Идлиб и Хама.

Ирак

Подпольные группировки «Исламского государства» в очередной раз напомнили о себе в Багдаде. По сведениям информагентства Al Sumaria News, террористы напали на наблюдательный пункт проправительственных ополченческих отрядов у города Абу Грейб. В ходе столкновений один из солдат Сил народной мобилизации был убит.

Было объявлено о начале новой операции по обезвреживанию «спящих ячеек» ИГИЛ в районе границы между провинциями Салах Эд-Дин и Киркук. В результате проправительственным отрядам «Хашд Аш-Шааби» удалось ликвидировать двух боевиков и автомобиль ИГ. Об этом сообщал Twitter-канал (teamsmediawar_1). Кроме того, во второй половине дня были уничтожены еще трое ИГИЛовцев, причастных к нападению на сотрудника полиции в Киркуке, передавало агентство новостей Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)