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Сирия новости 25 декабря 22.30: капитуляция боевиков в Западной Гуте, подготовка к операции в Идлибе завершена
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    Сирия новости 25 декабря 22.30: капитуляция боевиков в Западной Гуте, подготовка к операции в Идлибе завершена

    22:30  25 Декабря 2017
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    Сирийская армия в Дамаске

    Сирия, 25 декабря. Боевики в районе города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска капитулировали. САА и ВКС РФ завершили подготовку к наступлению в Идлибе. Турецкие войска обстреливают позиции курдов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: нанесли серьезный урон «Ан-Нусре»*** в провинциях Хама и Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: добились освобождения территорий в районе Западной Гуты Дамаска; завершили подготовку к наступлению против «Нусры» в Идлибе и Хаме.

    «Тахрир Аш-Шам»: капитулировала в юго-восточной части провинции Дамаск.

    Курды: подверглись артобстрелам турецкой армии на северных окраинах Алеппо; оказались под ударом турецких БПЛА на севере Алеппо; напали на позиции армии Турции вблизи иракско-турецкой границы.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские ополченцы-шииты совершили крупный рывок в районе Западной Гуты Дамаска. Ранее сообщалось о том, что правительственные силы объявили о своем намерении продолжить наступление в регионе в том случае, если радикалы «Тахрир Аш-Шам» откажутся от предлагаемых САА условий о сдаче территорий. Теперь стало известно, что боевики все-таки капитулировали. Некоторые из высокопоставленных главарей группировки бежали, как отмечается, на территорию Израиля. Об этом сообщают военные источники в социальной сети Telegram (daraa_now), (C_Military1) и (todayinsyria). Таким образом, район населенного пункта Бейт Джинн теперь находится под контролем армии САР впервые за последние шесть лет. По условиям заключенной договоренности, исламисты должны покинуть освобожденные районы в течение 48 часов — они будут эвакуированы в провинцию Идлиб.

    В то же время некоторые оппозиционные источники утверждают, что все сообщения о поражении сил вооруженной оппозиции на юго-западе Дамаска являются дезинформацией. Так, подконтрольный исламистам Telegram-канал (NRVR11) заявляет, что радикалам якобы удалось отбить атаки сирийских войск вблизи высоты Джабаль Аш-Шейх.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Вслед за протурецкими исламистами Сирийской свободной армии** (ССА), артиллерийские дивизионы Турецкой Республики открыли огонь по укрепленным районам Демократических сил Сирии**** (SDF) недалеко от северных границ курдского кантона Африн. Снаряды были выпущены со стороны города Килис, находящегося на территории Турции, передает информационное агентство Today In Syria. Вместе с этим по позициям курдов ударил турецкий беспилотник. Боевой дрон сбросил взрывное устройство в районе населенного пункта Кастел вблизи линии разграничения сил. Данную информацию передал турецкий военный источник на своей странице в сети Twitter (AhmetM_08). Напомним, официальная Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана, сотрудничающую с курдскими формированиями SDF и YPG, к террористическим организациям. Кроме того, Турция опасается, что курды могут представлять угрозу для целостности страны.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, сегодня во второй половине дня российские военные самолеты нанесли более 15 точечных авиаударов по военным объектам и оборонительным сооружениям террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 в юго-восточной части провинции Идлиб. По предварительным данным, ВКС РФ поразили несколько целей в окрестностях городов Абу-Дали, Аль-Мушейрифа и Таль Тукан. В частности, авиация РФ уничтожила штаб-квартиру «Хайят Тахрир Аш-Шам», которая находилась вблизи Таль Тукана. Кроме того, известно, что исламисты понесли потери в живой силе. Более точная информация пока устанавливается. Таким образом, ВКС РФ продолжают подготовку плацдарма для грядущего наступления Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Агентство новостей Muraselon сообщает о том, что подготовка к крупномасштабному наступлению правительственной армии на границе между провинциями Хама и Идлиб завершена. Напомним, в течение последних нескольких дней  войска САР вели артподготовку, а также укрепляли свою линию обороны. Значительную помощь сирийским силам и союзным им ополченческим отрядам оказывали российские ВКС, совершившие множество боевых вылетов и нанесшие коалиции «Тахрир Аш-Шам» серьезный урон. Командование объединенными силами САР в рамках данной кампании было поручено бригадному генералу Сухейлю Аль-Хасану. Известно, что войска будут продвигаться одновременно на нескольких направлениях.

    Оппозиционные СМИ тем временем передают, что бои между САА и радикалами «Ан-Нусры» все еще продолжаются. По информации новостного портала Masar Press Net, противостояние отмечается в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа. Однако правительственные источники не подтверждают данные сведения. 

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    На турецко-иракской границе вспыхнули вооруженные столкновения между курдскими отрядами и силами Турции. Как передает информационный портал Al Sumaria News, официальная Анкара подтвердила, что двое солдат-турков были убиты, еще один получил ранения в результате вооруженного нападения курдской Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецкие силы безопасности в провинции Хаккари на южной окраине страны. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Напомним, курдская РПК является запрещенной на территории Турции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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