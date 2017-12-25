Сирия, 25 декабря. Боевики в районе города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска капитулировали. САА и ВКС РФ завершили подготовку к наступлению в Идлибе. Турецкие войска обстреливают позиции курдов в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли серьезный урон «Ан-Нусре»*** в провинциях Хама и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: добились освобождения территорий в районе Западной Гуты Дамаска; завершили подготовку к наступлению против «Нусры» в Идлибе и Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: капитулировала в юго-восточной части провинции Дамаск.

Курды: подверглись артобстрелам турецкой армии на северных окраинах Алеппо; оказались под ударом турецких БПЛА на севере Алеппо; напали на позиции армии Турции вблизи иракско-турецкой границы.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские ополченцы-шииты совершили крупный рывок в районе Западной Гуты Дамаска. Ранее сообщалось о том, что правительственные силы объявили о своем намерении продолжить наступление в регионе в том случае, если радикалы «Тахрир Аш-Шам» откажутся от предлагаемых САА условий о сдаче территорий. Теперь стало известно, что боевики все-таки капитулировали. Некоторые из высокопоставленных главарей группировки бежали, как отмечается, на территорию Израиля. Об этом сообщают военные источники в социальной сети Telegram (daraa_now), (C_Military1) и (todayinsyria). Таким образом, район населенного пункта Бейт Джинн теперь находится под контролем армии САР впервые за последние шесть лет. По условиям заключенной договоренности, исламисты должны покинуть освобожденные районы в течение 48 часов — они будут эвакуированы в провинцию Идлиб.

В то же время некоторые оппозиционные источники утверждают, что все сообщения о поражении сил вооруженной оппозиции на юго-западе Дамаска являются дезинформацией. Так, подконтрольный исламистам Telegram-канал (NRVR11) заявляет, что радикалам якобы удалось отбить атаки сирийских войск вблизи высоты Джабаль Аш-Шейх.

Провинция Алеппо

Вслед за протурецкими исламистами Сирийской свободной армии** (ССА), артиллерийские дивизионы Турецкой Республики открыли огонь по укрепленным районам Демократических сил Сирии**** (SDF) недалеко от северных границ курдского кантона Африн. Снаряды были выпущены со стороны города Килис, находящегося на территории Турции, передает информационное агентство Today In Syria. Вместе с этим по позициям курдов ударил турецкий беспилотник. Боевой дрон сбросил взрывное устройство в районе населенного пункта Кастел вблизи линии разграничения сил. Данную информацию передал турецкий военный источник на своей странице в сети Twitter (AhmetM_08). Напомним, официальная Анкара причисляет Рабочую партию Курдистана, сотрудничающую с курдскими формированиями SDF и YPG, к террористическим организациям. Кроме того, Турция опасается, что курды могут представлять угрозу для целостности страны.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, сегодня во второй половине дня российские военные самолеты нанесли более 15 точечных авиаударов по военным объектам и оборонительным сооружениям террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 в юго-восточной части провинции Идлиб. По предварительным данным, ВКС РФ поразили несколько целей в окрестностях городов Абу-Дали, Аль-Мушейрифа и Таль Тукан. В частности, авиация РФ уничтожила штаб-квартиру «Хайят Тахрир Аш-Шам», которая находилась вблизи Таль Тукана. Кроме того, известно, что исламисты понесли потери в живой силе. Более точная информация пока устанавливается. Таким образом, ВКС РФ продолжают подготовку плацдарма для грядущего наступления Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хама

Агентство новостей Muraselon сообщает о том, что подготовка к крупномасштабному наступлению правительственной армии на границе между провинциями Хама и Идлиб завершена. Напомним, в течение последних нескольких дней войска САР вели артподготовку, а также укрепляли свою линию обороны. Значительную помощь сирийским силам и союзным им ополченческим отрядам оказывали российские ВКС, совершившие множество боевых вылетов и нанесшие коалиции «Тахрир Аш-Шам» серьезный урон. Командование объединенными силами САР в рамках данной кампании было поручено бригадному генералу Сухейлю Аль-Хасану. Известно, что войска будут продвигаться одновременно на нескольких направлениях.

Оппозиционные СМИ тем временем передают, что бои между САА и радикалами «Ан-Нусры» все еще продолжаются. По информации новостного портала Masar Press Net, противостояние отмечается в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа. Однако правительственные источники не подтверждают данные сведения.

Ирак

На турецко-иракской границе вспыхнули вооруженные столкновения между курдскими отрядами и силами Турции. Как передает информационный портал Al Sumaria News, официальная Анкара подтвердила, что двое солдат-турков были убиты, еще один получил ранения в результате вооруженного нападения курдской Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецкие силы безопасности в провинции Хаккари на южной окраине страны. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Напомним, курдская РПК является запрещенной на территории Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)