Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: завод электрогенераторов вышел на довоенные объемы производства
Экономика
Полное удовлетворение иска «Газпрома» к «Нафтогазу» обанкротило бы Украину — Медведев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полное удовлетворение иска «Газпрома» к «Нафтогазу» обанкротило бы Украину — Медведев

    21:51  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:51  25 Декабря 2017
    159

    Полное удовлетворение иска «Газпрома» к «Нафтогазу» обанкротило бы Украину — Медведев

    Москва, 25 декабря. Полное удовлетворение арбитражным судом в Стокгольме требований «Газпрома» к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины. Об этом журналистам в понедельник заявил заместитель председателя правления российской транснациональной энергетической корпорации Александр Медведев.

    «Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — цитирует слова Медведева издание «Газета.ru».

    Напомним, ранее стало известно о том, что арбитражный суд в Стокгольме вынес вердикт по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Украинскую компанию обязали выплатить в пользу российской корпорации более двух миллиардов долларов за уже поставленный газ.

    Суд также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров голубого топлива, оставив условие take or pay для 80% от этого объема.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #газпром #нафтогаз
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть