Полное удовлетворение иска «Газпрома» к «Нафтогазу» обанкротило бы Украину — Медведев

Москва, 25 декабря. Полное удовлетворение арбитражным судом в Стокгольме требований «Газпрома» к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины. Об этом журналистам в понедельник заявил заместитель председателя правления российской транснациональной энергетической корпорации Александр Медведев.

«Если бы правило take or pay было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только компании «Нафтогаз», но и всей украинской экономики», — цитирует слова Медведева издание «Газета.ru».

Напомним, ранее стало известно о том, что арбитражный суд в Стокгольме вынес вердикт по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Украинскую компанию обязали выплатить в пользу российской корпорации более двух миллиардов долларов за уже поставленный газ.

Суд также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров голубого топлива, оставив условие take or pay для 80% от этого объема.