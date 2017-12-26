Сирия, 26 декабря. Союзники «Джебхат ан-Нусры»***1 планируют устроить потоп на юго-западе от Алеппо, дабы сорвать наступление САА на Идлиб. Боевики «Тахрир аш-Шам» отбили у ИГ1 деревню к северо-востоку от Хамы. Курды заявляют об уничтожении десятков членов ИГИЛ1 на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: договорились с «Тахрир аш-Шам» о выводе боевиков из Западной Гуты в провинции Идлиб и Даръа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): лишилось поселка Расм Хамам на северо-востоке от Хамы в результате контратак «Джебхат ан-Нусры»; планирует перебросить «спящую ячейку» боевиков на западный берег Евфрата с территорий, подконтрольных курдам.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): намерена сорвать наступление САА на провинцию Идлиб, устроив потоп на юго-западе от Алеппо; укрепляет свои позиции и готовит новые нападения на объекты армии САР в предместьях Ханассера.

Курды: утверждают, что уничтожили десятки боевиков ИГИЛ к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Стало известно, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующиеся в районе города Бейт Джинн в Западной Гуте к юго-западу от Дамаска приняли решение разделиться: в соответствии с соглашением с правительством САР часть из них будет вывезена в провинцию Идлиб и еще часть — в Даръа. Данные сведения опубликовал в Twitter (@OZ_Analysis) военный источник. Кроме того, отмечается, что достигнутые ранее договоренности вступят в силу уже с сегодняшнего дня. Напомним, накануне радикалы, занимающие территориальный анклав в этом регионе, приняли решение сдаться добровольно. Ранее правительственные силы вели наступление в этом районе и уже вплотную подошли к ключевым населенным пунктам Мугр Аль-Мир и Бейт Джинн, установив почти полный огневой контроль над ними.

Провинция Алеппо

Полевые командиры исламистской группировки «Лива аль-Мухаджирин валь-Ансар», являющейся частью террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», формируют новые диверсионные группы боевиков для проведения спецопераций против Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции Алеппо. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник. Кроме того, террористы продолжают укреплять вторую линию обороны в этом регионе — в районе поселений Умм Губар и Кейталь. Также высока вероятность новых попыток контратак исламистов на линии соприкосновения недалеко от населенного пункта Рамла к юго-западу от города Ханассер.

По информации портала Aleppo Media Center, подозрительная активность боевиков была зафиксирована вблизи гидротехнических сооружений на окраине поселка Бирна, расположенного к юго-западу от Алеппо. Местные источники предполагают, что деятельность радикалов может быть связана с намерением помешать возможному началу наступления войск САР со стороны города Хадер в направлении Идлиба. Для этого исламисты могут попытаться создать полосу затопления в этом районе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольный курдам источник в Twitter (@ClaudiaAlMina) передает, что в окрестностях города Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор возобновились тяжелые бои между отрядами Сирийских демократических сил (SDF)**** и остатками формирований «Исламского государства». Как утверждается на странице в соцсети, отряды ИГ в результате столкновений в этом районе потеряли около 40 боевиков и несколько заминированных автомобилей. По данным источника, в регионе по-прежнему сохраняют активность до 150 членов ИГИЛ.

Как стало известно из закрытых каналов боевиков в Telegram, одна из подпольных групп «Исламского государства», дислоцирующаяся на подконтрольных курдам территориях на восточном побережье Евфрата, планирует переправу с целью проведения нападений в тылу сирийских военнослужащих. Отмечается, что боевики намерены перебраться через реку в районе города Аль-Шафаа и выйти к поселению Ас-Сайял на западном берегу. Несмотря на присутствие отдельных бандгрупп ИГ в некоторых частях Сирии, данная террористическая организация прекратила свое существование, поскольку она утратила все территории в республике и больше не способна вести военные действия.

Провинция Хама

Ожесточенное противостояние между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» и ИГИЛ в Северо-восточной Хаме по-прежнему не утихает. Как передает оппозиционный новостной канал в Twitter (@FSAPlatform), отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» в результате серии контратак смогли восстановить контроль над деревней Расм Хамам. Тем не менее на окраине этого населенного пункта, а также вблизи поселка Абу Ханадик продолжаются кровопролитные бои. Отмечается, что в ходе штурма «Ан-Нусрой» был ликвидирован один из главарей отрядов ИГ — Абу Али Аль-Аднани. Боевики «Исламского государства» между тем планируют нападение на другое стратегически значимое поселение, занимаемое «Тахрир аш-Шам», — на Каср Вардан, которое также находится неподалеку. Информацию об этом опубликовал Twitter-ресурс Qalaat Al Mudiq.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)