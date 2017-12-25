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Трое пострадавших при наезде автобуса в Москве находятся в тяжелом состоянии
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    Трое пострадавших при наезде автобуса в Москве находятся в тяжелом состоянии

    20:57  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:57  25 Декабря 2017
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    Трое пострадавших при наезде автобуса в Москве находятся в тяжелом состоянии

    Москва, 25 декабря. Три человека, пострадавшие при аварии с автобусом в Москве, доставлены в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник заявил директор института Сергей Петриков.

    «В институт было доставлены трое пострадавших, они были эвакуированы вертолетами. Состояние их тяжелое, сейчас мы проводим обследования. По их результатам будет сформирован план лечебных мероприятий», — рассказал он журналистам.

    По словам главы НИИ, пострадавшими оказались двое мужчин и одна женщина. Все они находятся в сознании, однако пребывают в состоянии шока. Пациенты жалуются на разные симптомы, поскольку оказались в стрессовой ситуации, и задача врачей сейчас оценить характер повреждений.

    Напомним, что в понедельник автобус на полной скорость вылетел с дороги и въехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар». В результате трагедии погибли четыре человека, более десяти получили ранения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #москва #авария #автобус #пострадавшие
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