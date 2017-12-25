Мутко временно сложил полномочия главы РФС

Москва, 25 декабря. Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полгода оставит пост главы Российского футбольного союза. Исполняющим обязанности организации назначен гендиректор РФС Александр Алаев.

Данное решение было принято в понедельник, на заседании исполнительного комитета, которое проходило в Доме футбола в Москве.

«Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, и. о. назначен Алаев», — рассказал источник ТАСС, присутствующий на заседании.

Напомним, что бывший министр спорта России Виталий Мутко оказался в центре скандала после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Москву в государственной поддержке допинговых нарушений. В связи с этим экс-министр был пожизненно отстранен от посещения Олимпийских игр. Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 годы. В сентябре 2015 года он вновь стал главой организации, сменив на этом посту Николая Толстых.