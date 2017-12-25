ФАН публикует список погибших и пострадавших при наезде автобуса в Москве

Москва, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве днем в понедельник. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список погибших и пострадавших в ДТП.

В результате аварии погибли четыре человека, девять получили травмы и были госпитализированы. Еще два человека, 45-летний мужчина и молодой человек 20 лет, от госпитализации отказались. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.

Погибшие:

1. Михайлова Е. Г., 1979;

2. Гудкова Н. А., 1964;

3. Карпов А. М., 1990;

4. Неизвестный

Пострадавшие:

1. Бабич Л. В., 54 года;

2. Анастасия Б., 16 лет;

3. Дороган М. В., 45 лет, отказался от госпитализации;

4. Дронова А. А., 27 лет;

5. Калнишкан Ю. А., 41 год;

6. Кузнецов А. С., 20 лет (отказался от госпитализации);

7. Лысенко И. В., 46 лет;

8. Титова Н. Н., 34 года;

9. Тихонов В. В., 58 лет;

10. Удалова Л. Н., 57 лет;

11. Щербаков В.Ю., 48 лет

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Водитель задержан. По его словам, у автобуса не сработала тормозная система.