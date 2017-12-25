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ФАН публикует список погибших и пострадавших при наезде автобуса в Москве
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    ФАН публикует список погибших и пострадавших при наезде автобуса в Москве

    20:40  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:40  25 Декабря 2017
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    ФАН публикует список погибших и пострадавших при наезде автобуса в Москве

    Москва, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве днем в понедельник. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список погибших и пострадавших в ДТП.

    В результате аварии погибли четыре человека, девять получили травмы и были госпитализированы. Еще два человека, 45-летний мужчина и молодой человек 20 лет, от госпитализации отказались. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.

    Погибшие:
    1.  Михайлова Е. Г., 1979; 
    2.  Гудкова Н. А., 1964;
    3.  Карпов А. М., 1990;
    4.  Неизвестный
    Пострадавшие:
    1.  Бабич Л. В., 54 года;
    2.  Анастасия Б., 16 лет;
    3.  Дороган М. В., 45 лет, отказался от госпитализации;
    4.  Дронова А. А., 27 лет;
    5.  Калнишкан Ю. А., 41 год;
    6.  Кузнецов А. С., 20 лет (отказался от госпитализации);
    7.  Лысенко И. В., 46 лет;
    8.  Титова Н. Н., 34 года;
    9.  Тихонов В. В., 58 лет;
    10. Удалова Л. Н., 57 лет;
    11. Щербаков В.Ю., 48 лет

    Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Водитель задержан. По его словам, у автобуса не сработала тормозная система.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #москва #дтп #автобус
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