ФАН публикует список погибших и пострадавших при наезде автобуса в Москве
Москва, 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве днем в понедельник. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список погибших и пострадавших в ДТП.
В результате аварии погибли четыре человека, девять получили травмы и были госпитализированы. Еще два человека, 45-летний мужчина и молодой человек 20 лет, от госпитализации отказались. Оба находятся в удовлетворительном состоянии.
Погибшие:
1. Михайлова Е. Г., 1979;
2. Гудкова Н. А., 1964;
3. Карпов А. М., 1990;
4. Неизвестный
Пострадавшие:
1. Бабич Л. В., 54 года;
2. Анастасия Б., 16 лет;
3. Дороган М. В., 45 лет, отказался от госпитализации;
4. Дронова А. А., 27 лет;
5. Калнишкан Ю. А., 41 год;
6. Кузнецов А. С., 20 лет (отказался от госпитализации);
7. Лысенко И. В., 46 лет;
8. Титова Н. Н., 34 года;
9. Тихонов В. В., 58 лет;
10. Удалова Л. Н., 57 лет;
11. Щербаков В.Ю., 48 лет
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Водитель задержан. По его словам, у автобуса не сработала тормозная система.