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Общество
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Россия
Путин поблагодарил депутатов и сенаторов за принятие важных для россиян решений
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    Путин поблагодарил депутатов и сенаторов за принятие важных для россиян решений

    20:13  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:13  25 Декабря 2017
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    Путин поблагодарил депутатов и сенаторов за принятие важных для россиян решений

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов Федерального Собрания за большую законодательную работу. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с руководством Совета Федерации.

    «Обе палаты Федерального Собрания провели большую, если не сказать огромную работу по всем направлениям — принимались очень важные решения в области экономики, социальной сфере, в области внешней политики, в сфере безопасности», — отметил Путин.

    Глава государства особенно подчеркнул важность принятых законопроектов в сфере демографии — закон о материнском капитале и льготы по ипотеке для российских семей.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #федеральное собрание #законопроекты
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