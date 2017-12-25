Путин поблагодарил депутатов и сенаторов за принятие важных для россиян решений

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов Федерального Собрания за большую законодательную работу. Об этом глава государства заявил в понедельник на встрече с руководством Совета Федерации.

«Обе палаты Федерального Собрания провели большую, если не сказать огромную работу по всем направлениям — принимались очень важные решения в области экономики, социальной сфере, в области внешней политики, в сфере безопасности», — отметил Путин.

Глава государства особенно подчеркнул важность принятых законопроектов в сфере демографии — закон о материнском капитале и льготы по ипотеке для российских семей.