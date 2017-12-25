Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин предложил продлить срок амнистии капитала в ходе выступления на встрече с руководством Федерального Собрания.

Призывая продлить амнистию капитала президент пояснил, что имеет в виду внешние ограничения, которых становится все больше. Также глава государства считает необходимым освободить от выплаты налога в 13% предпринимателей, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в Россию.

«Это будет дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию. Будем в этом направлении работать дальше», — считает Путин.