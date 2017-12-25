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Экономика
Путин предложил продлить срок амнистии капитала
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    Путин предложил продлить срок амнистии капитала

    20:07  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:46  25 Декабря 2017
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    Путин предложил продлить срок амнистии капитала

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин предложил продлить срок амнистии капитала в ходе выступления на встрече с руководством Федерального Собрания.

    Призывая продлить амнистию капитала президент пояснил, что имеет в виду внешние ограничения, которых становится все больше. Также глава государства считает необходимым освободить от выплаты налога в 13% предпринимателей, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в Россию.

    «Это будет дополнительным стимулом для перевода капиталов в Россию. Будем в этом направлении работать дальше», — считает Путин.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #капитал #амнистия
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