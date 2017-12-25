Путин: Если потребуется, ВС РФ будут точечно работать в Сирии

Москва, 25 декабря. Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал на встрече с руководством Совета Федерации.

«Такого широкого применения ВС РФ в Сирии больше не требуется. Хотя два пункта базирования остаются. Если потребуется, точечно будем работать. Но уже не так, как раньше», — отметил он.

Напомним, что 11 декабря Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где встретился с президентом САР Башаром Асадом. В ходе своей поездки российский лидер заявил о выводе основных сил военной группировки РФ с территории арабской республики. Однако при этом Россия сохранит свое ограниченное присутствие на базе в Хмеймиме и в порту сирийского города Тартус.