Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Вдовы баскетболистов подали в суд на создателей фильма «Движение вверх»
Политика
Путин о ситуации в Афганистане: Если бы там не было США, могло бы быть хуже
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин о ситуации в Афганистане: Если бы там не было США, могло бы быть хуже

    20:04  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:20  25 Декабря 2017
    539

    Путин о ситуации в Афганистане: Если бы там не было США, могло бы быть хуже

    Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что, если бы в Афганистане не было присутствия США, ситуация там могла бы быть еще хуже. Такое заявление российский лидер сделал во время встречи с руководством Федерального собрания России. 

    Путин признал, что ситуация с терроризмом в Афганистане ухудшается. В то же время президент России отметил, что, если бы не присутствие на территории страны американских военных, ситуация, вероятно, могла бы быть еще хуже.

    «Действительно, она (ситуация с террористической угрозой в Афганистане — прим. ФАН) ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже», — заявил Путин.

    Российский лидер отметил, что даже всем известные разногласия Москвы и Вашингтона по многим вопросам не мешают ему признавать этот факт. «Нужно объективно подходить к делу», — подчеркнул Путин.    

    Путин также сообщил, что особенную обеспокоенность по вопросу Афганистана вызывает тот факт, что на территории страны появились террористы запрещенной в России организации ИГ1, которые теперь вступили в противоборство с другой группировкой боевиков, давно действующей в Афганистане, — «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сша #афганистан #федеральное собрание
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть