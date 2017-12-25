Путин о ситуации в Афганистане: Если бы там не было США, могло бы быть хуже

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что, если бы в Афганистане не было присутствия США, ситуация там могла бы быть еще хуже. Такое заявление российский лидер сделал во время встречи с руководством Федерального собрания России.

Путин признал, что ситуация с терроризмом в Афганистане ухудшается. В то же время президент России отметил, что, если бы не присутствие на территории страны американских военных, ситуация, вероятно, могла бы быть еще хуже.

«Действительно, она (ситуация с террористической угрозой в Афганистане — прим. ФАН) ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать. Но если бы там не было США, наверное, было бы еще хуже», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что даже всем известные разногласия Москвы и Вашингтона по многим вопросам не мешают ему признавать этот факт. «Нужно объективно подходить к делу», — подчеркнул Путин.

Путин также сообщил, что особенную обеспокоенность по вопросу Афганистана вызывает тот факт, что на территории страны появились террористы запрещенной в России организации ИГ1, которые теперь вступили в противоборство с другой группировкой боевиков, давно действующей в Афганистане, — «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.