Путин о централизованной закупке лекарств: Вопрос не решить без увеличения финансирования

Москва, 25 декабря. Значительная часть специализированных лекарственных препаратов уже закупается централизованно. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он напомнил о том, что закупка подобных препаратов организована на региональном уровне, однако она она финансируется за счет средств из федерального бюджета.