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Общество
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Россия
Путин о централизованной закупке лекарств: Вопрос не решить без увеличения финансирования
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    Путин о централизованной закупке лекарств: Вопрос не решить без увеличения финансирования

    20:03  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:03  25 Декабря 2017
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    Путин о централизованной закупке лекарств: Вопрос не решить без увеличения финансирования

    Москва, 25 декабря. Значительная часть специализированных лекарственных препаратов уже закупается централизованно. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

    Он напомнил о том, что закупка подобных препаратов организована на региональном уровне, однако она она финансируется за счет средств из федерального бюджета. 

    «Можно предать в регион, можно забрать в федерацию. Но не решить вопрос, если не увеличить финансирование», — подчеркнул Путин, отвечая на предложение о централизации госзакупок лекарств.

    Автор: Алексей Громов
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