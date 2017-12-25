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Общество
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Политика
Путин поручил проследить, как будут работать иностранные компании во время выборов
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    Путин поручил проследить, как будут работать иностранные компании во время выборов

    20:00  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:20  25 Декабря 2017
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    Путин поручил проследить, как будут работать иностранные компании во время выборов

    Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил проследить, как будут работать иностранные компании во время выборов главы РФ в 2018 году.

    В ходе встречи с руководством Федерального Собрания глава государства подчеркнул, что принятый в России закон о СМИ-иноагентах действует гораздо мягче, чем в США. Он направлен на исключение вмешательства в дела РФ.

    «В достаточно мощной стране за океаном наши СМИ начали ставить в статус иноагентов», — напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя сужать свободу в Интернете.

    «Но надо посмотреть, как работают там некоторые компании, и внимательно проанализировать, как они будут себя вести в ходе избирательной кампании», — поручил президент.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #выборы-2018 #иноагенты
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