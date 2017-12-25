Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин поручил проследить, как будут работать иностранные компании во время выборов главы РФ в 2018 году.

В ходе встречи с руководством Федерального Собрания глава государства подчеркнул, что принятый в России закон о СМИ-иноагентах действует гораздо мягче, чем в США. Он направлен на исключение вмешательства в дела РФ.

«В достаточно мощной стране за океаном наши СМИ начали ставить в статус иноагентов», — напомнил Путин.

Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя сужать свободу в Интернете.