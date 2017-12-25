Путин готов поддержать работы по утилизации крупных ТБО

Москва, 25 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать работы по утилизации крупных бытовых отходов. Об этом он сказал во время встречи с руководством Совета Федерации.

«Что касается крупных отходов — телевизоров, холодильников — надо подумать. У нас есть утилизационный сбор в отрасли, он позволяет создать кластеры по переработке машин, которые вышли из употребления. Надо подумать над этим, готов поддержать», — пояснил он.

Говоря об экологии, Путин также отметил, что все территориальные схемы в российских регионах должны вводиться только при прямом участии граждан. Глава государства подчеркнул, что согласование территориальных схем с населением работа сложная, но необходимая.