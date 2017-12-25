Экс-глава МИД Сербии заявил, что страна 30 лет находится под давлением НАТО

Белград, 25 декабря. На протяжении последних 30 лет Сербия находится под усиленным давлением со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом рассказал сербский экс-министр иностранных дел Владислав Йованович.

«НАТО последние 30 лет оспаривала все возможные национальные и государственные интересы Сербии. Мы находимся под усиленным давлением НАТО», — цитирует его слова ТАСС.

Как подчеркнул политик, Соединенные Штаты Америки пытаются очистить Балканы от влияния России.

«Чтобы обезопасить себе тылы в дальнейшем прорыве в направлении России, в том числе и в военном смысле», — добавил Йованович.

Однако Сербия по-прежнему сохраняет нейтралитет и не стремится вступать в военные союзы.

Напомним, на прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.