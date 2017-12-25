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Россия
Путин призвал устранить шероховатости в законе об иноагентах
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    Путин призвал устранить шероховатости в законе об иноагентах

    19:56  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:11  25 Декабря 2017
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    Путин призвал устранить шероховатости в законе об иноагента

    Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Федерального Собрания РФ призвал устранить шероховатости в законе о СМИ-иноагентах.

    Он подчеркнул, что документ не ограничивает свободу граждан.

    «Конечно, он нуждается в совершенствовании», — отметил президент.

    Он добавил, что надо сделать так, чтобы закон работал в том направлении, для которого создавался — чтобы исключить вмешательство в дела России.

    «Если есть шероховатости, надо посмотреть внимательно», — заявил Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #закон #иноагенты
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