Путин призвал устранить шероховатости в законе об иноагентах

Москва, 25 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Федерального Собрания РФ призвал устранить шероховатости в законе о СМИ-иноагентах.

Он подчеркнул, что документ не ограничивает свободу граждан.

«Конечно, он нуждается в совершенствовании», — отметил президент.

Он добавил, что надо сделать так, чтобы закон работал в том направлении, для которого создавался — чтобы исключить вмешательство в дела России.