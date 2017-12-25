Володин доложил Путину о ликвидации «законодательных завалов»

Москва, 25 декабря. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представил президенту России Владимиру Путину отчет о работе государственной думы в течение осенней сессии. Он также доложил, что депутатам удалось разобрать значительную часть «завалов», которые образовались из законопроектов, не рассмотренных ранее.

Володин отметил, что всего в рамках третьей сессии работы Госдумы депутаты приняли 230 законов, всего же за 2017 год — 650.

Спикер государственной думы подчеркнул, что одной из главных задач, стоявших перед Госдумой, было разобраться с «завалами» законопроектов, которые долгое время не рассматривались думой. Володин доложил Путину, что 74,4% этих законопроектов рассмотрено. Всего же число отложенных законопроектов превышало две тысячи.

Кроме того, Володин обратил внимание на работу Госдумы по исполнению послания президента РФ Федеральному собранию. Володин заявил, что в рамках этой работы, как и планировалось, было принято 74 закона.