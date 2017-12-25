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Общество
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Володин доложил Путину о ликвидации «законодательных завалов»
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    Володин доложил Путину о ликвидации «законодательных завалов»

    19:42  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:12  25 Декабря 2017
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    Володин доложил Путину о ликвидации «законодательных завалов»

    Москва, 25 декабря. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представил президенту России Владимиру Путину отчет о работе государственной думы в течение осенней сессии. Он также доложил, что депутатам удалось разобрать значительную часть «завалов», которые образовались из законопроектов, не рассмотренных ранее.

    Володин отметил, что всего в рамках третьей сессии работы Госдумы депутаты приняли 230 законов, всего же за 2017 год — 650.   

    Спикер государственной думы подчеркнул, что одной из главных задач, стоявших перед Госдумой, было разобраться с «завалами» законопроектов, которые долгое время не рассматривались думой. Володин доложил Путину, что 74,4% этих законопроектов рассмотрено. Всего же число отложенных законопроектов превышало две тысячи.

    Кроме того, Володин обратил внимание на работу Госдумы по исполнению послания президента РФ Федеральному собранию. Володин заявил, что в рамках этой работы, как и планировалось, было принято 74 закона.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #володин #федеральное собрание
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