Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин

Москва, 25 декабря. Мир оценил заслуги России в борьбе с террористами «Исламского государства»1 в Сирии, однако эту борьбу необходимо продолжать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента отметил заслуги президента России Владимира Путина, который санкционировал военную операцию в Сирии и не допустил развала арабской республики.

«Если бы не вы, то не было бы сейчас Сирии, и появилось бы «Исламское государство». Мир это оценил, но если дальше эту борьбу не продолжать, понятно, что террористы распространятся по другим странам», — сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что операция ВКС РФ позволила сохранить базы в Сирии и предотвратить возвращение террористов на эти территории. По его словам, многие страны понимают это на парламентском уровне. Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.

1 Организация запрещена на территории РФ.