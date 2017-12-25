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Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
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    Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин

    19:33  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:39  25 Декабря 2017
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    Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин

    Москва, 25 декабря. Мир оценил заслуги России в борьбе с террористами «Исламского государства»1 в Сирии, однако эту борьбу необходимо продолжать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Председатель нижней палаты парламента отметил заслуги президента России Владимира Путина, который санкционировал военную операцию в Сирии и не допустил развала арабской республики.

    «Если бы не вы, то не было бы сейчас Сирии, и появилось бы «Исламское государство». Мир это оценил, но если дальше эту борьбу не продолжать, понятно, что террористы распространятся по другим странам», — сказал Володин.

    Спикер Госдумы добавил, что операция ВКС РФ позволила сохранить базы в Сирии и предотвратить возвращение террористов на эти территории. По его словам, многие страны понимают это на парламентском уровне. Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #иг #володин
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