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Общество
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Россия
Матвиенко о решении Путина участвовать в выборах-2018: В этот момент вся страна выдохнула
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    Матвиенко о решении Путина участвовать в выборах-2018: В этот момент вся страна выдохнула

    19:27  25 Декабря 2017  /обновлено: 20:20  25 Декабря 2017
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    Матвиенко об участии Путина в выборах-2018: В этот момент вся страна выдохнула

    Москвы, 25 декабря. Население России «выдохнуло» в тот момент, когда действующий глава государства Владимир Путин решил принять участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: «Наконец-то!». Я думаю, что не только в России. И главное: снялось нараставшее напряжение в ожидании вашего решения», — отметила российский парламентарий на встрече с президентом страны.

    Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что действующий глава государства Путин будет вести свою предвыборную кампанию в строгом соответствии с российским законодательством.

    Владимир Владимирович Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #матвиенко #выборы-2018
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