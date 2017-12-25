Матвиенко о решении Путина участвовать в выборах-2018: В этот момент вся страна выдохнула

Москвы, 25 декабря. Население России «выдохнуло» в тот момент, когда действующий глава государства Владимир Путин решил принять участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: «Наконец-то!». Я думаю, что не только в России. И главное: снялось нараставшее напряжение в ожидании вашего решения», — отметила российский парламентарий на встрече с президентом страны.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, что действующий глава государства Путин будет вести свою предвыборную кампанию в строгом соответствии с российским законодательством.

Владимир Владимирович Путин. Биография