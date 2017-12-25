Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
Москва, 25 декабря. Российская сторона открыта к сотрудничеству со всеми странами. Об этом заявил в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с руководством Государственной думы и Совета Федерации.
По словам главы государства, необходимо поддерживать контакты российских парламентариев с зарубежными коллегами.
«Несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти контакты продолжаются», — подчеркнул Путин.
Он также указал на то, что Москва открыта к подобному диалогу.
«Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты и готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе»,— резюмировал глава государства.
Напомним, ранее председатель Совфеда России Валентина Матвиенко рассказала о том, что российская делегация обязательно вернется в ПАСЕ.