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Политика
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами
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    Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами

    19:22  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:43  25 Декабря 2017
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    Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами

    Москва, 25 декабря. Российская сторона открыта к сотрудничеству со всеми странами. Об этом заявил в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с руководством Государственной думы и Совета Федерации.

    По словам главы государства, необходимо поддерживать контакты российских парламентариев с зарубежными коллегами.

    «Несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти контакты продолжаются», — подчеркнул Путин.

    Он также указал на то, что Москва открыта к подобному диалогу.

    «Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты и готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе»,— резюмировал глава государства.

    Напомним, ранее председатель Совфеда России Валентина Матвиенко рассказала о том, что российская делегация обязательно вернется в ПАСЕ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин
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