Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами

Москва, 25 декабря. Российская сторона открыта к сотрудничеству со всеми странами. Об этом заявил в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с руководством Государственной думы и Совета Федерации.

По словам главы государства, необходимо поддерживать контакты российских парламентариев с зарубежными коллегами.

«Несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти контакты продолжаются», — подчеркнул Путин.

Он также указал на то, что Москва открыта к подобному диалогу.

«Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы открыты и готовы к таким контактам, будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе»,— резюмировал глава государства.

Напомним, ранее председатель Совфеда России Валентина Матвиенко рассказала о том, что российская делегация обязательно вернется в ПАСЕ.