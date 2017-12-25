Россия с победой вышла из Сирии — Матвиенко

Москва, 25 декабря. Решение президента России Владимира Путина провести военную операцию в Сирии, как показала практика, было политически верным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи Путина с руководством Совфеда.

«Разгром террористов в Сирии, вывод оттуда военных показало, что ваше решение провести операцию было верным. Тогда вы взяли политическую ответственность. Россия с победой вышла из этой истории. Мы гордимся нашими военными и рады, что в канун НГ они вернулись в родные дома, и их встреч как героев», — отметила она.

Напомним, что в декабре Путин посетил российскую авиабазу в сирийском «Хмеймиме» и заявил о выводе основных сил военной группировки РФ из арабской республики в связи с выполнением основных задач.