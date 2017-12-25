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Политика
Россия с победой вышла из Сирии — Матвиенко
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    Россия с победой вышла из Сирии — Матвиенко

    19:23  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:28  25 Декабря 2017
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    Россия с победой вышла из Сирии — Матвиенко

    Москва, 25 декабря. Решение президента России Владимира Путина провести военную операцию в Сирии, как показала практика, было политически верным, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи Путина с руководством Совфеда.

    «Разгром террористов в Сирии, вывод оттуда военных показало, что ваше решение провести операцию было верным. Тогда вы взяли политическую ответственность. Россия с победой вышла из этой истории. Мы гордимся нашими военными и рады, что в канун НГ они вернулись в родные дома, и их встреч как героев», — отметила она.

    Напомним, что в декабре Путин посетил российскую авиабазу в сирийском «Хмеймиме» и заявил о выводе основных сил военной группировки РФ из арабской республики в связи с выполнением основных задач.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #матвиенко
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