National Interest: США готовятся к войне с РФ, тренируясь на российских самолетах

Истребитель сохранял сверхзвуковую скорость намного дольше, чем ожидалось. «Мы сбавили форсаж до минимума, а я до сих пор лечу на скорости 1.3 числа Маха», — доложил пилот. Двухместный истребитель был лишен большей части своего вооружения, из-за чего он весил примерно на 1,4 тонны меньше, чем обычный Су-27, но тем не менее самолет был впечатляюще быстрым, особенно на большой высоте. Замедление самолета после почти 25 минут сверхзвукового полета также показало интересные результаты.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «ВВС США готовятся к войне с Россией с помощью российских самолетов» (The Air Force Trains for War with Russia By Dogfighting against Russian Planes), опубликованной 24 декабря порталом The National Interest. Автор: Дэйв Маджумдар (Dave Majumdar).

Поскольку ВВС США продолжают набирать достаточное количество самолетов «стран-агрессоров» для симуляций воздушных боев со своими противниками, некоторые подрядчики начинают предлагать им соответствующие услуги.

Американские компании оборонной промышленности заявляют о готовности создать невероятно достоверные реплики самолетов стран, которые представляют угрозу для США, а компания Air USA даже заявила, что ей удалось приобрести три оригинальных двухместных российских самолета МиГ-29.

«Air USA импортировали МиГ-29 непосредственно из страны бывшего Советского Союза. Все самолеты оснащены произведенными в СССР комплектующими, — говорится на сайте компании. — МиГ-29, принадлежащие Air USA, могут выполнять любые воздушные миссии, создавая многочисленные возможности для обучения и воздушных испытаний».

Российский обозреватель и независимый военный эксперт Диана Михайлова подробно рассказала в своем блоге, как компании удалось приобрести советские самолеты.

Есть и другие компании, которые предлагают подобные услуги — такие как Tactical Air Support и Draken International. Последняя даже похвасталась целым флотом, в который входят как учебно-тренировочные самолеты, так и продвинутые МиГ-21.

Даже такой мощный самолет, как Су-27, умудрился попасть в частные руки. Компания Pride Aircraft импортировала два мощных самолета с Украины. Неизвестно, в чьих руках в итоге оказались российские истребители, но недавно один Су-27 был замечен в небе над Невадой во время учебного воздушного боя с F-16 неподалеку от авиабазы Неллис.

Возможно, теперь этот Су-27 принадлежит ВВС США. Генерал Хок Карлайл, бывший глава боевого авиационного командования, рассказал, что однажды он летал на Су-27. Возможно, это был один из самолетов, приобретенных на Украине.

Несколько лет назад я разговаривал с бывшим пилотом F-14 Джерри Гэллопом, который ездил на Украину с целью купить эти Су-27. Гэллопа поразили летно-технические характеристики советского самолета.

«Я и предположить не мог, что буду лететь на сверхзвуковой скорости 25 минут. Мы поднялись на высоту 6000 метров на скорости 0,9 числа Маха, провели проверку двигателей, а затем решили подняться до 10500 метров и лететь на скорости 1,35 числа Маха, чтобы посмотреть, как самолет работает на такой скорости. Двигатель там похож на TF30 (производства компании Pratt & Whitney), как на F-14A. Мы поднялись до 7000 метров, и я думал, что на 0,9 я поднимусь до 10500 метров, а потом дам ускорение до 1,35 Маха, но нет. Мы просто подняли нос, разогнались на подъеме до 1,35, выровнялись горизонтально на 10500 метрах, проверили двигатели, потом снова разогнались до 1,55, поднялись до 14300 метров, а затем сбавили форсаж до минимума».

«Когда мы закончили после 25 минут полета на сверхзвуковой скорости, я проверил топливо и понял, что могу развернуться, еще раз пролететь столько же на сверхзвуке, и у меня останется достаточно топлива, чтобы нормально сесть», — добавил Гэллоп.

Но вернемся к главной теме. Советские самолеты, скорее всего, будут дороги в обслуживании и ремонте на территории США. Однако если подрядчик готов на такие расходы, а для ВВС такие покупки будут полезны, то, возможно, это того стоит.