Набиуллина призвала россиян не превращать новые купюры в сувениры

Москва, 25 декабря. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян не хранить новые купюры по 200 и 2000 рублей в качестве сувениров, поскольку довольно скоро эти банкноты будут запущены в оборот.

Она отметила, что у новых денег нет ограничения по выпуску, поэтому они не будут представлять никакой коллекционной ценности. Ожидается, что купюры номиналом в 200 и 2000 рублей войдут в повседневный обиход в ближайшие месяцы.

«Знаю о том, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Пока они редкие — даже некоторые магазины пока опасаются брать эти купюры. Мы проводим информационную работу в регионах, чтобы ознакомить с этими купюрами, с защитными признаками», — пояснила глава ЦБ.

Напомним, что новые купюры были представлены впервые 12 октября. Банкнота в 200 рублей изображает памятник затопленным кораблям в Симферополе, банкнота в 2000 рублей посвящена космодрому «Восточному».