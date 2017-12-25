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Общество
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Экономика
Набиуллина призвала россиян не превращать новые купюры в сувениры
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    Набиуллина призвала россиян не превращать новые купюры в сувениры

    19:13  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:13  25 Декабря 2017
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    Набиуллина призвала россиян не превращать новые купюры в сувениры

    Москва, 25 декабря. Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян не хранить новые купюры по 200 и 2000 рублей в качестве сувениров, поскольку довольно скоро эти банкноты будут запущены в оборот.

    Она отметила, что у новых денег нет ограничения по выпуску, поэтому они не будут представлять никакой коллекционной ценности. Ожидается, что купюры номиналом в 200 и 2000 рублей войдут в повседневный обиход в ближайшие месяцы.

    Набиуллина призвала россиян не превращать новые купюры в сувениры

    Набиуллина призвала россиян не превращать новые купюры в сувениры

    «Знаю о том, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Пока они редкие — даже некоторые магазины пока опасаются брать эти купюры. Мы проводим информационную работу в регионах, чтобы ознакомить с этими купюрами, с защитными признаками», — пояснила глава ЦБ.

    Напомним, что новые купюры были представлены впервые 12 октября. Банкнота в 200 рублей изображает памятник затопленным кораблям в Симферополе, банкнота в 2000 рублей посвящена космодрому «Восточному».

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #набиуллина #цб #купюры
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