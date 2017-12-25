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Ученые выяснили, какой возраст лучше всего подходит для обучения
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    Ученые выяснили, какой возраст лучше всего подходит для обучения

    19:22  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:24  25 Декабря 2017
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    Ученые выяснили, какой возраст лучше всего подходит для обучения

    Москва, 25 декабря. Подростки лучше и быстрее усваивают информацию, чем дети и взрослые. К такому выводу пришли голландские ученые, изучившие активность анатомической структуры головного мозга человека.

    Информацию о проведенных исследованиях приводит журнал Nature Communications.

    Участие в них приняли 232 человека возрастом от 8 до 25 лет без каких-либо неврологических заболеваний. Участникам исследования предлагалось, изучив фотографии определенных предметов, распределить их по соответствующим ячейкам с помощью нажатия кнопки.

    Компьютер же сообщал о том, правильная ли категория была выбрана. При этом в процессе выполнения задания испытуемые должны были обучаться, то есть использовать только что поступившую информацию для дальнейшего выполнения задачи.   

    В это время врачи изучали активность части мозга, ответственной за обучение. Результаты экспертизы показали, что в процессе обучения активность мозга человека напрямую коррелировала с возрастом — максимальной она была у подростков в возрасте от 17 до 20 лет.

    Кроме того, оказалось, что непосредственно в процессе обучения именно подростки показывали лучшие результаты — в какие-то моменты им удавалось показать точность ответов до 97%.

    Ученые сошлись во мнении, что исследование доказывает, что повышенная активность части мозга, отвечающей за обучение, наблюдается до 20 лет, таким образом именно подростковый возраст является наиболее благоприятным для обучения. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #ученые #мозг #исследование #обучение
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