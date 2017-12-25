Сирия прокладывает путь к Израилю: боевики из Западной Гуты решили сдаться и отправиться в Идлиб

Боевики исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующиеся в Западной Гуте на юге провинции Дамаск, приняли решение о добровольной сдачи позиций в регионе и эвакуации в Идлиб. Об этом сообщили военные источники ливанского информагентства Al Masdar News. При этом представители командования Сирийской арабской армии (САА) за последнее время уже не раз предлагали радикалам капитулировать из соображений безопасности местного населения, однако главари группировки до этого всегда отклоняли данное предложение.

Бои в этом регионе, граничащем с Израилем и провинцией Эль-Кунейтра, в последние недели заметно активизировались в связи с наступлением правительственных войск САР, которое стало возможным после окончательного разгрома «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Анклав «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других вооруженных антиправительственных группировок в этом районе существует еще с 2013-го года. Этой осенью исламисты предприняли несколько попыток прорваться в Эль-Кунейтру и объединиться с другим анклавом боевиков у израильской границы.

В середине текущего месяца подразделения САА смогли разбить подконтрольный террористам район на две части, разорвав коммуникации боевиков между оккупированными ими населенными пунктами. После этого сирийские военные отбили у радикалов ряд стратегических высот и другие позиции в окрестностях ключевых городов Бейт Джинн и Мугр Аль-Мир, вплотную подойдя к этим населенным пунктам. Таким образом, отряды «Тахрир аш-Шам» оказались в долине, расположенной ниже занимаемых армией САР высот. Однако даже в такой ситуации боевики отказывались сдаваться.

Теперь, однако, главари «Ан-Нусры» приняли решение капитулировать. С чем связан данный шаг террористов? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). По мнению политолога и независимого журналиста Александра Асафова, сегодня в этом районе наконец произошло то, что должно было произойти рано или поздно — боевики поняли, что исчерпали почти все ресурсы и больше не могут оказывать сопротивление. Такое предположение эксперт высказал в интервью нашему корреспонденту.

«У них был выбор между полным уничтожением и хоть какой-то возможностью выжить, потому они и выбрали отступление. Сейчас сирийская армия развивает успехи, в частности, например, в положительном ключе меняется ситуация вокруг Идлиба, где САА действует при поддержке ВКС РФ. Параллельно развивается миротворческий процесс. Поэтому сейчас, я думаю, таких историй будет больше, военные действия уже идут к финалу», — считает наш собеседник.

Он убежден, что у исламистов остался только один шанс — уцепиться за Идлиб: в этой провинции, которая почти полностью контролируется антиправительственными силами, есть возможность завербовать новых сторонников и продолжать ожесточенное сопротивление. Другие же анклавы так называемой вооруженной оппозиции, если учитывать актуальную обстановку в Сирии, уже фактически обречены быть рано или поздно зачищенными.

«Идлиб — это единственный выбор, который остался у боевиков. Если посмотреть на военную карту, то можно увидеть, что только в этом регионе у них есть возможность объединиться с другими формированиями и хоть как-то противостоять сирийским войскам. Другие очаги сопротивления пока еще есть, также продолжаются провокации в районах зон деэскалации. Конечно, все это уйдет в подполье, однако открытое противостояние лицом к лицу с оружием в руках, скорее всего, скоро завершится», — предполагает политолог.

Некоторые местные активисты связывают недавние отказы боевиков «Тахрир аш-Шам» сдаться с тем, что главари до последнего рассчитывали на поддержку со стороны Израиля. Александр Асафов убежден, что израильская сторона не стала бы помогать джихадистам, тем более в условиях той нестабильности, с которой ей также пришлось столкнуться. При этом эксперт отметил, что данные предположения не совсем безосновательны, поскольку некоторые части сил спецслужб Израиля, действительно, могут быть связаны с сирийскими радикальными исламистами.

«Боевики ждут помощи откуда угодно. Они надеются на курдов, которые могут их пропустить или обеспечить их безопасность, на американцев. Но ожидания поддержки со стороны Израиля — это довольно забавно и даже немного безумно. Мы сейчас видим, какое обострение в самом этом государстве по вопросу Иерусалима — фактически это может привести к новому витку интифады. Хотя, конечно, внутри израильских спецслужб есть определенная группа офицеров, которая может оказывать сирийским боевикам какую-то локальную поддержку. Однако если учитывать общий политический климат в Израиле, то можно заключить, что этой стране сейчас нет смысла поддерживать практически разбитых наголову радикалов в Сирии», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.