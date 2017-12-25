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Общество
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Россия
Шойгу объявил о завершении строительства военных объектов в Арктике
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    Шойгу объявил о завершении строительства военных объектов в Арктике

    18:56  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:24  25 Декабря 2017
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    Шойгу объявил о завершении строительства военных объектов в Арктике

    Москва, 25 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал в понедельник о фактическом завершении строительства российских военных объектов в Арктике.

    «Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», — подчеркнул Шойгу в своем выступлении на заседании Общественного совета при Минобороны России.

    Министр также отметил тот факт, что в регионе были организованы масштабные экологические работы, в ходе которых удалось собрать около 16 тысяч тонн мусора. 

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что Москва заинтересована в реализации крупномасштабных проектов в Арктике.

    Автор: Алексей Громов
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    #арктика #шойгу
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