Шойгу объявил о завершении строительства военных объектов в Арктике

Москва, 25 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал в понедельник о фактическом завершении строительства российских военных объектов в Арктике.

«Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», — подчеркнул Шойгу в своем выступлении на заседании Общественного совета при Минобороны России.

Министр также отметил тот факт, что в регионе были организованы масштабные экологические работы, в ходе которых удалось собрать около 16 тысяч тонн мусора.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что Москва заинтересована в реализации крупномасштабных проектов в Арктике.