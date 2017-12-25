ГАЗ хочет включить своих специалистов в комиссию по расследованию страшного ДТП в Москве

Москва, 25 декабря. Специалисты компании «Группа ГАЗ» выехали на место ДТП в районе московской станции метро «Славянский бульвар». Об этом журналистам рассказали в понедельник представители российского автопроизводителя.

К проведению детального анализа автобуса, который протаранил толпу людей в подземном пешеходном переходе, также будут привлечены технические эксперты компании «Ликинский автобусный завод».

«Кроме того, компания — производитель направила предложения по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы «Группы ГАЗ».

Напомним, ранее водитель пассажирского автобуса, сбившего насмерть четырех человек в районе Славянского бульвара, заявил о том, что причиной аварии могла стать неполадка в автоматической коробке передач.