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Происшествия
ГАЗ хочет включить своих специалистов в комиссию по расследованию страшного ДТП в Москве
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    ГАЗ хочет включить своих специалистов в комиссию по расследованию страшного ДТП в Москве

    19:01  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  25 Декабря 2017
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    ГАЗ хочет включить своих специалистов в комиссию по расследованию страшного ДТП в Москве

    Москва, 25 декабря. Специалисты компании «Группа ГАЗ» выехали на место ДТП в районе московской станции метро «Славянский бульвар». Об этом журналистам рассказали в понедельник представители российского автопроизводителя.

    К проведению детального анализа автобуса, который протаранил толпу людей в подземном пешеходном переходе, также будут привлечены технические эксперты компании «Ликинский автобусный завод».

    «Кроме того, компания — производитель направила предложения по включению своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы «Группы ГАЗ».

    Напомним, ранее водитель пассажирского автобуса, сбившего насмерть четырех человек в районе Славянского бульвара, заявил о том, что причиной аварии могла стать неполадка в автоматической коробке передач.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #газ
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