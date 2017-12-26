Тренды-2018. Выборы президента: как это будет. Колонка Геннадия Онищенко

Завершается 2017 год. Впереди очень важный для нашей страны год начала нового политического цикла — 2018-й. Одним из главных трендов будущего года не только для нас, но и для всего мира, безусловно, станут президентские выборы в России, которые состоятся 18 марта. Выборам-2018 посвящена статья первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

Выборы президента: как это будет. Колонка Геннадия Онищенко

Как вы знаете, в пятницу и субботу в Москве проходил съезд партии «Единая Россия». На съезде выступил президент России Владимир Путин, который ранее заявил о своей готовности участвовать в предстоящих выборах. «Единая Россия» уже предложила президенту свою поддержку на выборах.

Но вы знаете, что в этом политическом цикле действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Следствием этого станет собрание инициативной группы, которая в полном соответствии с законом будет ходатайствовать о выдвижении Владимира Владимировича Путина кандидатом на пост президента. С этого момента начнется предусмотренная законом процедура, относительно его выдвижения и участия в выборах.

Конечно, интерес к выборам огромен, несмотря на то, что лидер очевиден. Не секрет, что действующего президента поддерживает абсолютное большинство россиян. И не случайно Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Это делается для того, чтобы было соблюдено равенство всех людей, которые его поддерживают. Например, уже было заявление партии «Справедливая Россия», которая не выдвигает своего кандидата, а поддерживает Владимира Владимировича. В субботу такое же решение приняла партия «Единая Россия» — то есть действующего президента уже активно поддерживают две парламентские партии.

Кроме того, есть огромное количество людей, которые не принадлежат ни к каким политическим партиям и движениям, а просто, как граждане нашей страны, поддерживают нашего президента.

Пул желающих поучаствовать в президентских выборах на сегодня насчитывает уже несколько десятков человек. Все это делается для того, чтобы попытаться растащить голоса избирателей. В списке кандидатов даже наблюдались «претенденты», которые априори по закону не имеют права участвовать в избирательной кампании. Все это делается исключительно для того, чтобы, как говорится, поскандалить.

Есть и очевидно экзотические экземпляры, не имеющие ни политического капитала, ни политического веса эдакие эпатажные фигуры, известные среди специфических кругов населения. Эти фигуры считают, что тоже вправе выдвигаться. Ну, что ж — закон им не запрещает это делать.

Но реальность на сегодня такова, что многие десятки миллионов граждан нашей страны связывают свою личную судьбу и политическую судьбу нашей страны с кандидатурой Владимира Владимировича Путина. Это и люди старшего поколения, и люди социально активные, которые сегодня работают в политике, бизнесе, на государственной службе. И, что самое главное — такой же точки зрения придерживаются совсем молодые люди. Это те, кто недавно достиг совершеннолетия и только-только определяет свою судьбу.

Особенность нынешних выборов в том, что большинство россиян связывает и свое будущее, и будущее страны с конкретным политическим лицом — с ныне действующим президентом России. Сегодня нет идеологически жесткой структуры, в которую можно встроить любого мало-мальски подходящего человека, и он будет работать в рамках уже сложившейся политической власти. Нынешние выборы связаны с конкретным человеком, с конкретным политическим курсом и с конкретной политической обстановкой.

Другая особенность этих выборов — огромный и не всегда доброжелательный интерес к ним со стороны большого количества стран и политических сил вне нашей страны. Тут прежде всего нужно отметить нарастающую суету, которая идет с североамериканского континента, где каждую неделю случаются какие-то «новеллы».

Например, США определяют своих врагов, среди которых оказывается Россия. Это происходит потому, что, в соответствии с утвержденной президентом США стратегией, Россия из страны, которая рассматривалась Вашингтоном как поставщик углеводородного сырья, превращается в государство, отказывающееся встраиваться в стройный хор, возносящий осанну Соединенным Штатам, как некой общемировой доминанте.

Напомню, еще со времен Второй мировой войны США пытаются позиционировать себя в роли «мирового жандарма» или «мирового полицейского». Вашингтону трудно примириться с теми, кто ведет самостоятельную политику, поэтому Россию там провозглашают политическим соперником Соединенным Штатам.

То Вашингтон объявляет о каких-то «списках русских олигархов», то грозит нам какими-то январскими санкциями... конца и края этому нет.

Все эти потуги нам, конечно, не то что безразличны — нет, они играют для нас определенную роль. Но все американские санкции работают только на консолидацию нашего общества, и это особенно важно в понимании того, что сегодня лидер нашей страны на ближайшие годы практически определен. И я уверен, что президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года, подтвердят, что нынешнему курсу России сегодня альтернативы нет.

Политический курс предстоящего шестилетнего цикла достаточно ясен. В социальной сфере — это здравоохранение и образование; это социальная защита населения; это снижение числа лиц, живущих ниже черты бедности.

В экономике — это упор на лидерство в новом технологическом укладе, где будут доминировать цифровые технологии и достижения биотехнологий, о чем, в частности, сказал президент, выступая на съезде «Единой России».

Это вопросы, связанные с обороноспособностью страны, и наш ассиметричный ответ на гонку вооружений, которую уже сегодня возобновили Соединенные Штаты, заложившие в свой бюджет 2018 года резкое увеличение военных расходов.

В плане международной интеграции — это формирование евразийского экономического пространства, в которое сегодня уже входят пять стран. Это единое экономическое поле, это все наши бывшие соотечественники, и думаю, что нынешними пятью странами эта интеграция не ограничится.

Возвращаюсь к внутрироссийской тематике — это развитие науки и образования, упор на наши культурные ценности, на ту роль культуры, важность которой была подчеркнута в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству.

Так что сегодня мы имеем всем известные и понятные, но четко сформулированные задачи на следующий политический цикл, который будет циклом поступательного, взвешенного, эволюционного развития экономики и общества нашей страны.

Ну, во-первых, я желаю будущему президенту успешно пройти весь избирательный период, который будет сопряжен со многими попытками повлиять на ситуацию. И, конечно, успехов, удачи, здоровья и приумножения огромной политической мудрости, которая уже накоплена, и которая должна быть максимально использована во благо Отечества, во благо россиян.