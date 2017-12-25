Мединский исключил из экспертного совета Минкультуры Кобзона и добавил Безрукова

Москва, 25 декабря. Министр культуры РФ Владимир Мединский постановил расширить экспертный совет ведомства с 22 до 33 человек, произведя в нем кадровые перестановки.

Так, из состава совета были исключены депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон, а также первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

В то же время в экспертный совет включили актера Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе, главу «Мосфильма» Карена Шахназарова и руководителя Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

Напомним, что ранее Кобзон заявил о намерении покинуть экспертный совет. По его словам, организация неоднократно игнорировала его обращения по реставрации объектов культурного наследия и поддержке артистов. Отвечая на эти претензии, Мединский заявил, что, хотя он и вырос на песнях Кобзона, он не готов принять «оскорбительных» упреков певца.