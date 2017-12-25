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Общество
Мединский исключил из экспертного совета Минкультуры Кобзона и добавил Безрукова
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    Мединский исключил из экспертного совета Минкультуры Кобзона и добавил Безрукова

    18:51  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  25 Декабря 2017
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    Мединский исключил из экспертного совета Минкультуры Кобзона и добавил Безрукова

    Москва, 25 декабря. Министр культуры РФ Владимир Мединский постановил расширить экспертный совет ведомства с 22 до 33 человек, произведя в нем кадровые перестановки.

    Так, из состава совета были исключены депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон, а также первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

    Мединский исключил из экспертного совета Минкультуры Кобзона и добавил Безрукова

    В то же время  в экспертный совет включили актера Сергея Безрукова, ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе, главу «Мосфильма» Карена Шахназарова и руководителя Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

    Напомним, что ранее Кобзон заявил о намерении покинуть экспертный совет.  По его словам, организация неоднократно игнорировала его обращения по реставрации объектов культурного наследия и поддержке артистов. Отвечая на эти претензии, Мединский заявил, что, хотя он и вырос на песнях Кобзона, он не готов принять «оскорбительных» упреков певца.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #кобзон #мединский #минкультуры #экспертный совет
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