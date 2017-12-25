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Шойгу: Школьники Сирии получат 10 тысяч новогодних подарков от России
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    Шойгу: Школьники Сирии получат 10 тысяч новогодних подарков от России

    18:53  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:53  25 Декабря 2017
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    Шойгу: Школьники Сирии получат 10 тысяч новогодних подарков от России

    Москва, 25 декабря. Тысячи сирийских школьников получат к Новому году подарки из России. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Общественного совета ведомстве.

    В Сирию были отправлены свыше 10 тысяч подарков со школьными принадлежностями. Помощь их в сборе оказали главы регионов России и юнармейцы. Министр выразил благодарность губернаторам, которые ранее являлись сотрудниками Минобороны.

    «Хотел спасибо сказать некоторым губернаторам, которые до этого являлись, не так давно, нашими сотрудниками. Они подготовили, отправили подарки нашим ребятам. И летчикам, и морской пехоте», — сказал Шойгу.

    Он рассказал, что многие сирийские дети только сейчас начали посещать школу, после освобождения городов от террористов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #минобороны #сирия #шойгу #юнармия #подарки
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