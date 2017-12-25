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Кемеровские хирурги подарили ребенку без гортани и языка возможность дышать
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    Кемеровские хирурги подарили ребенку без гортани и языка возможность дышать

    19:10  25 Декабря 2017  /обновлено: 19:15  25 Декабря 2017
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    Кемеровские хирурги подарили ребенку без гортани и языка возможность дышать

    Кемерово, 25 декабря. Кемеровские врачи успешно провели две операции мальчику, родившемуся с пороком развития челюстно-лицевого скелета.

    Мальчик из Таштагола родился в 2012 году, он не мог самостоятельно дышать и питаться, поэтому ребенку через созданное в горле отверстие установили специальную трубку. Однако он не мог принимать твердую пищу. Профессор кафедры отоларингологии, микрохирург Роберто Пушедо вместе с местными врачами восстановили мальчику гортань в октябре 2017 года. Зимой доктор из Италии с пластическим хирургом Андреа Фигусом руководили операцией, которую проводил заведующий оториноларингологическим отделением Кемеровской областной клинической больницы Вячеслав Вавин, отмечает «Газета Кемерова».

    Кемеровский врач Вячеслав Вавин отмечает, что после проведения двух сложнейших операций мальчик по истечении определенного времени, необходимого для восстановления, сможет дышать, говорить и принимать пищу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #врачи #кемерово
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