Москва, 26 декабря. Российская Федерация приступила к формированию постоянной группировки войск на базах ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник во время селекторного совещания военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о начале формирования постоянной военной группировки на базе Воздушно-космических сил РФ «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус».

«На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — отметил министр обороны Шойгу.

В ходе совещания генерал армии выразил благодарность российскому парламенту за ратификацию соглашений о расширении военно-морской базы в сирийском Тартусе.