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Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу
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    Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

    11:09  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  26 Декабря 2017
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    Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

    Москва, 26 декабря. Российская Федерация приступила к формированию постоянной группировки войск на базах ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Во вторник во время селекторного совещания военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о начале формирования постоянной военной группировки на базе Воздушно-космических сил РФ «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ «Тартус».

    «На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — отметил министр обороны Шойгу.

    В ходе совещания генерал армии выразил благодарность российскому парламенту за ратификацию соглашений о расширении военно-морской базы в сирийском Тартусе.

    Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сергей шойгу #хмеймим #вкс рф #тартус
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