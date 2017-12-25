Состояние дорог не могло привести к ДТП на Славянском бульваре

Москва, 25 декабря. Дорога в районе станции метро «Славянский бульвар» была очищена. Об этом журналистам заявил заместитель мэра российской столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, комментируя ДТП с участием автобуса.

По словам Бирюкова, состояние дорожного полотна не могло повлиять на события.

«Здесь никак не связано с дорогой. Если быть в стороне, уйти с проезжей части, въехать в тоннель, который находится за пределами проезжей части — здесь дорога никак на это не сказывается... Дорожное полотно в это время было чистое», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее стало известно о том, что пешеходы, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в районе Славянского бульвара, получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей (по страховке ОСАГО).