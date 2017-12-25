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Россия
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Пассажир рассказал, как автобус влетел в подземный переход в Москве
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    Пассажир рассказал, как автобус влетел в подземный переход в Москве

    18:29  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:29  25 Декабря 2017
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    Пассажир рассказал, как автобус влетел в подземный переход в Москве

    Москва, 25 декабря. Водитель автобуса, совершившего наезд на пешеходов в подземном переходе в Москве, тронулся с остановки на 10 минут раньше расписания, хотя внутри почти никого не было, заявил пассажир Владимир.

    Пассажир автобуса, который наехал на пешеходов в Москве, рассказал детали трагедии. Владимир обратил внимание на тот факт, что водитель начал движение на 10 минут раньше времени, указанного в расписании.

    Так, общественный транспорт отъехал от остановки «Славянский бульвар» около 14.45, хотя должен был — в 15.00.

    «Мы пошли в конец автобуса, сели, — приводит его слова РИА Новости. — И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе. Он стоял и резко внезапно поехал».

    Пассажир рассказал, как автобус влетел в подземный переход в Москве

    При этом Владимир отметил, что внутри практически никого не было: автобус был полустым.

    «Вроде только один человек сзади сидел», — уточнил очевидец.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #авария #автобус #пассажир #подземный переход
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