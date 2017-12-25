Пассажир рассказал, как автобус влетел в подземный переход в Москве

Москва, 25 декабря. Водитель автобуса, совершившего наезд на пешеходов в подземном переходе в Москве, тронулся с остановки на 10 минут раньше расписания, хотя внутри почти никого не было, заявил пассажир Владимир.

Пассажир автобуса, который наехал на пешеходов в Москве, рассказал детали трагедии. Владимир обратил внимание на тот факт, что водитель начал движение на 10 минут раньше времени, указанного в расписании.

Так, общественный транспорт отъехал от остановки «Славянский бульвар» около 14.45, хотя должен был — в 15.00.

«Мы пошли в конец автобуса, сели, — приводит его слова РИА Новости. — И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе. Он стоял и резко внезапно поехал».

При этом Владимир отметил, что внутри практически никого не было: автобус был полустым.