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Политика
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Россия
ЦИК не получал уведомлений о планах наблюдателей посетить Крым на выборах-2018
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    ЦИК не получал уведомлений о планах наблюдателей посетить Крым на выборах-2018

    18:19  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:19  25 Декабря 2017
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    ЦИК не получал уведомлений о планах наблюдателей посетить Крым на выборах-2018

    Москва, 25 декабря. Центризбирком РФ пока не получил ни одного уведомления от международных организаций о планах направить наблюдателей в Крым, чтобы следить за ходом президентских выборов в 2018 году. Об этом в понедельник заявил член ЦИК Николай Левичев во время общения с журналистами.

    «Ни одна международная организация еще не уведомила нас о том, что она не поедет в Крым. Другое дело — что ни одна организация еще не уведомила, что хочет поехать в Крым. Жизнь покажет», — отметил он.

    ЦИК не получал уведомлений о планах наблюдателей посетить Крым на выборах-2018

    Ранее сообщалось о том, что в период выборов на всю территорию России, включая Крым, будут допущены международные наблюдатели. Исключение составят лишь представители  ПАСЕ и конгресса США, которым будет запрещено участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

    Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. На данный момент о своем желании баллотироваться на пост главы государства заявили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #крым #наблюдатели #цик #выборы-2018
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