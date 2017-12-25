ЦИК не получал уведомлений о планах наблюдателей посетить Крым на выборах-2018

Москва, 25 декабря. Центризбирком РФ пока не получил ни одного уведомления от международных организаций о планах направить наблюдателей в Крым, чтобы следить за ходом президентских выборов в 2018 году. Об этом в понедельник заявил член ЦИК Николай Левичев во время общения с журналистами.

«Ни одна международная организация еще не уведомила нас о том, что она не поедет в Крым. Другое дело — что ни одна организация еще не уведомила, что хочет поехать в Крым. Жизнь покажет», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в период выборов на всю территорию России, включая Крым, будут допущены международные наблюдатели. Исключение составят лишь представители ПАСЕ и конгресса США, которым будет запрещено участвовать в выборах в качестве наблюдателей.

Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. На данный момент о своем желании баллотироваться на пост главы государства заявили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак.