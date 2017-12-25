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В Крыму рассказали, как Украина «пиарит» полуостров за свой счет
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    В Крыму рассказали, как Украина «пиарит» полуостров за свой счет

    18:37  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:38  25 Декабря 2017
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    В Крыму рассказали, как Украина «пиарит» полуостров за свой счет

    Симферополь, 25 декабря. Попытки украинских властей затруднить туристам въезд в Крым не имеют успеха и скорее напоминают пиар республики за бюджетные средства. Таким мнением поделился глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

    «В Украине давно хорошо уже понимают, что в Крыму произошло на самом деле и что происходит. Все страшилки, рекламные ролики, билборды и все остальное уже ни в коем случае не повредят. Черный пиар — тоже пиар», — цитирует Черняка РИА Новости.

    Черняк отметил, что в Крыму всегда рады туристам со всех концов света, в том числе и гостям из Украины. Глава комитета по туризму подчеркнул, что не возражает против того, чтобы киевские власти продолжали пиарить Крым за свой счет, привлекая «бюджетные средства», ведь что бы они ни говорили — они напоминают, что Крым есть.

    Черняк заявил, что, даже если Киев построит на границе с Крымом стену, туристы — в том числе из Украины — всего равно будут приезжать на полуостров, чтобы отдохнуть.   

    Напомним, согласно информации, озвученной ранее министром курортов и туризма Крыма Вадимом Волченко, в 2017 году территорию полуострова посетили более 800 тысяч туристов из Украины.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #крым #туризм #отдых
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