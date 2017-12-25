Опознана еще одна жертва трагедии в подземном переходе в Москве

Москва, 25 декабря. Установлена личность еще одной жертвы наезда автобуса на пешеходов подземного перехода в центре Москвы, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Всего в ужасной аварии, которая произошла около станции метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека. Ранее удалось установить личности двух погибших — ими оказались 38-летняя Елена М. и 27-летний Артем К.

В настоящий момент опознана третья жертва трагических событий в центре Москвы. При наезде автобуса на пешеходов погибла 53-летняя Наталья Г.

Ранее стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве.