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Опознана еще одна жертва трагедии в подземном переходе в Москве
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    Опознана еще одна жертва трагедии в подземном переходе в Москве

    18:06  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  25 Декабря 2017
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    Опознана еще одна жертва трагедии в подземном переходе в Москве

    Москва, 25 декабря. Установлена личность еще одной жертвы наезда автобуса на пешеходов подземного перехода в центре Москвы, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Всего в ужасной аварии, которая произошла около станции метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека. Ранее удалось установить личности двух погибших — ими оказались 38-летняя Елена М. и 27-летний Артем К.

    В настоящий момент опознана третья жертва трагических событий в центре Москвы. При наезде автобуса на пешеходов погибла 53-летняя Наталья Г.

    Ранее стало известно, какую компенсацию получат пешеходы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Москве.

    Автор: Катерина Тимошенская
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