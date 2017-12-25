Главные новости 25 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 25 декабря.

Автобус въехал в подземный переход в Москве, сообщают источники Федерального агентства новостей. Автобус въехал в подземный переход в Москве.

В Сети появилось видео момента смертельного ДТП с участием автобуса на Славянском бульваре. Инцидент произошел в понедельник. Наезд автобуса на людей в подземном переходе в Москве попал на видео.

Пользователи Facebook активно комментируют оговорку Петра Порошенко о «коварстве украинского режима». «Не в бровь, а в глаз»: в Интернете высмеяли фразу Порошенко о «коварстве украинского режима».

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко считает, что удержать украинцев от трудовой миграции в Европу помогут высокая зарплата и социальная инфраструктура. В Киеве придумали, как остановить трудовую миграцию.

Хранение резервных фондов государств в США характеризуются высокими рисками, пишут западные издания. США покусились на хранящиеся у них чужие резервы.

Следственный комитет России полностью исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154, разбившегося под Сочи в декабре минувшего года. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. СК РФ полностью исключил версию взрыва на борту Ту-154 под Сочи.

За последние две недели флагманский американский смартфон iPhone 8 Plus от компании Apple ощутимо потерял в цене. iPhone 8 Plus резко подешевел в России.

Жители украинского города Львова отказываются «рвать» отношения с Россией и активно выступают за их восстановление, заявил глава Львовского областного совета Владимир Гирняк в прямом эфире одного из центральных каналов. Националисты бегут из Львова, боясь пророссийски настроенных жителей.

Глава Сбербанка обеспокоен судьбой кудринского плана реформ. Греф — Америке: Введете новые санкции — и Холодная война покажется забавой.

Решение о предоставлении статуса беженца бежавшему в Россию военнослужащему Вооруженных сил Украины будут принимать уполномоченные структуры. Пограничники рассказали о дальнейшей судьбе попросившего убежище украинского военного.