Роскомнадзор потребует объяснений по блокировке аккаунтов Кадырова

Москва, 25 декабря. Роскомнадзор направит запрос в социальные сети Facebook и Instagram с требованием объяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», — сообщили представители Роскомнадзора агентству «Интерфакс» в понедельник.

Напомним, что на прошлой неделе официальные страницы Кадырова в вышеуказанных социальных сетях были заблокированы по неопределенной причине.

Сам Кадыров считает, что это произошло по указанию властей США. Он также отметил, что обратился в службу поддержки, однако ответа не последовало. Чеченский лидер напомнил, что блокировка его аккаунтов произошла после попадания под санкции Минфина США.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал блокировку страниц Кадыров в американских соцсетях. Подобные действия не добавляют реноме соцсетям, заявил пресс-секретарь главы государства.