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Политика
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Политика
Роскомнадзор потребует объяснений по блокировке аккаунтов Кадырова
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    Роскомнадзор потребует объяснений по блокировке аккаунтов Кадырова

    18:21  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  25 Декабря 2017
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    Роскомнадзор потребует объяснений по блокировке аккаунтов Кадырова

    Москва, 25 декабря. Роскомнадзор направит запрос в социальные сети Facebook и Instagram с требованием объяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

    «Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», — сообщили представители Роскомнадзора агентству «Интерфакс» в понедельник.

    Напомним, что на прошлой неделе официальные страницы Кадырова в вышеуказанных социальных сетях были заблокированы по неопределенной причине.

    Сам Кадыров считает, что это произошло по указанию властей США. Он также отметил, что обратился в службу поддержки, однако ответа не последовало. Чеченский лидер напомнил, что блокировка его аккаунтов произошла после попадания под санкции Минфина США.

    Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал блокировку страниц Кадыров в американских соцсетях. Подобные действия не добавляют реноме соцсетям, заявил пресс-секретарь главы государства.

    Автор: Дима Оленин
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    #кадыров #facebook #роскомнадзор #instagram
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