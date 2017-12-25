Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года

Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие и раненые. Путин обсудил в Совбезе России подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии. Следствие исключило версию взрыва на борту Ту-154 Минобороны РФ. «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла христианский город Мхарде в Сирии.