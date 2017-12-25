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Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года

    Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие и раненые. Путин обсудил в Совбезе России подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии. Следствие исключило версию взрыва на борту Ту-154 Минобороны РФ. «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла христианский город Мхарде в Сирии.
    18:03 25 Декабря 2017
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    Автобус въехал в подземный переход в Москве, есть погибшие

    Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года

    Пассажирский автобус въехал в подземный переход на Славянском бульваре в Москве и протаранил пешеходов. По последним данным, погибли четыре человека. Как сообщил источник ФАН, не менее 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Автобус упал на лестницу перехода. Поднимавшихся по ступенькам людей буквально разбросало в разные стороны. Водитель задержан. Причина трагедии устанавливается. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза.
     

    Путин обсудил подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Совбезе РФ

    Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи. На совещании присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров и руководители других ведомств. Участники заседания обсудили урегулирование в Сирии с учетом итогов переговоров в Астане.
     

    Следствие исключило версию взрыва на борту Ту-154 Минобороны РФ

    Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года

    Следственный комитет полностью исключил версию взрыва самолета Ту-154 под Сочи. Борт Минобороны РФ потерпел крушение в декабре 2016 года. Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи сделали соответствующие выводы по результатам около 400 экспертиз. Напомним, катастрофа произошла 25 декабря прошлого года в Черном море. Самолет летел в Сирию. На борту находились 92 человека.
     

    «Джебхат ан-Нусра»*1 обстреляла христианский город Мхарде в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 25 декабря 2017 года

    Террористы, связанные с запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусра», обстреляли прифронтовой христианский город Мхарде в Сирии. На месте событий побывали корреспонденты ФАН. В населенном пункте проживают преимущественно христиане. Город имеет стратегическое значение — рядом с ним находятся ГЭС и водохранилище. Там же проходит дорога, которая огибает крупный укрепрайон боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с «Джабхат-ан-Нусрой».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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