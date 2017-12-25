Ребенок погиб при наезде автобуса на пешеходов в Москве

Москва, 25 декабря. Среди погибших в ДТП с участием автобуса у станции метро «Славянский бульвар» в Москве один ребенок. Общее число погибших — четыре человека. Такую информацию со ссылкой на источник в экстренных службах приводит ТАСС.

«Погибли четыре человека, в том числе ребенок», — рассказал источник.

Также сообщается, что тела погибших доставлены в Царицынский морг столицы, «трое уже опознаны».

Напомним, ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что всего в результате трагедии погибли четыре человека, девять — были госпитализированы.

25 декабря в районе Фили-Давыдково в Москве городской автобус № 818 вылетел с дороги и въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Водитель транспортного средства задержан, им оказался Виктор Т. 1959 года рождения, работавший в автотранспортном предприятии более пятнадцати лет.

Отметим также, что момент наезда автобуса на пешеходов на спуске в подземный переход попал на видео.