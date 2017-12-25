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Общество
Ребенок погиб при наезде автобуса на пешеходов в Москве
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    Ребенок погиб при наезде автобуса на пешеходов в Москве

    18:10  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  25 Декабря 2017
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    Ребенок погиб при наезде автобуса на пешеходов в Москве

    Москва, 25 декабря. Среди погибших в ДТП с участием автобуса у станции метро «Славянский бульвар» в Москве один ребенок. Общее число погибших — четыре человека. Такую информацию со ссылкой на источник в экстренных службах приводит ТАСС.

    «Погибли четыре человека, в том числе ребенок», — рассказал источник.

    Также сообщается, что тела погибших доставлены в Царицынский морг столицы, «трое уже опознаны». 

    Напомним, ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что всего в результате трагедии погибли четыре человека, девять — были госпитализированы.

    Ребенок погиб при наезде автобуса на пешеходов в Москве

    25 декабря в районе Фили-Давыдково в Москве городской автобус № 818 вылетел с дороги и въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Водитель транспортного средства задержан, им оказался Виктор Т. 1959 года рождения, работавший в автотранспортном предприятии более пятнадцати лет.

    Отметим также, что момент наезда автобуса на пешеходов на спуске в подземный переход попал на видео. 

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #дтп #ребенок #автобус
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