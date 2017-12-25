Сын водителя автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал об отце

Москва, 25 декабря. Водитель пассажирского автобуса, который сбил толпу пешеходов в районе станции московского метро «Славянский бульвар», выехал на работу в хорошем настроении. Об этом журналистам рассказал в понедельник сын фигуранта.

Согласно предварительным данным, за рулем автобуса, принадлежавшего «Одинцовской транспортной компании», находился 58-летний Виктор Тихонов.

«Выехал на работу в хорошем настроении. Никогда не пил на работе, я с утра с ним завтракал», — цитирует слова мужчины телеграм-канал Mash.

Напомним, ранее стало известно о том, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту страшного ДТП в районе Славянского бульвара. В результате инцидента погибли четыре человека.

Непосредственно водитель автобуса рассказал правоохранителям о том, что причиной аварии могла стать неполадка в автоматической коробке передач.