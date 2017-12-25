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«Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «полной победе» Киева
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    «Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «полной победе» Киева

    18:46  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:48  25 Декабря 2017
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    «Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «полной победе» Киева

    Москва, 25 декабря. Руководство российской компании «Газпром» выразило сомнение в том, что президента Украины Петра Порошенко правильно информировали об итогах тяжбы в арбитражном суде Стокгольма по газовому спору. Об этом в понедельник заявил заместитель председателя «Газпрома» Александр Медведев, комментируя заявления украинского лидера о победе Киева.

    По его словам, суд принял решение в пользу «Газпрома»,  а не «Нафтогаза», поэтому, вероятнее всего, президент Украины просто не владеет всей информацией.

    «Газпром» отреагировал на заявление Порошенко о «полной победе» Киева

    «Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, потому что прежде всего основные положения контракта признаны действительными», — пояснил Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, что судебная тяжба между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа из России и на транзит российского газа в Европу продолжается с 2014 года. На прошлой неделе стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2 млрд долларов за поставленный газ, снизил годовой объем закупок газа до 5 млрд кубометров, а также сохранил условие «бери или плати» для 80% поставок.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #порошенко #газпром #александр медведев #нафтогаз
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