Стало известно, куда доставят тела погибших в аварии с автобусом в Москве‍

Москва, 25 декабря. Тела погибших в крупной аварии с автобусом в Москве доставят в Царицынский морг, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Ужасная трагедия произошла недалеко от станции метро «Славянский бульвар». При наезде автобуса на пешеходов в подземном переходе погибли четыре человека. Уже установлены личности трех из них — 38-летняя Елена М, 27-летний Артем К. и 53-летняя Наталья Г. Опознание четвертой жертвы продолжается.

Как сообщили источники ФАН, тела погибших отвезут в Царицынский морг.

Ранее представители предприятия «Мострансавто» сообщили, что пешеходы, пострадавшие в инциденте с автобусом возле станции метро «Славянский базар», получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей по страховке ОСАГО.