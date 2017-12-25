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Стало известно, куда доставят тела погибших в аварии с автобусом в Москве‍
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    Стало известно, куда доставят тела погибших в аварии с автобусом в Москве‍

    18:13  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  25 Декабря 2017
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    Стало известно, куда доставят тела погибших в аварии с автобусом в Москве

    Москва, 25 декабря. Тела погибших в крупной аварии с автобусом в Москве доставят в Царицынский морг, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Ужасная трагедия произошла недалеко от станции метро «Славянский бульвар». При наезде автобуса на пешеходов в подземном переходе погибли четыре человека. Уже установлены личности трех из них — 38-летняя Елена М, 27-летний Артем К. и 53-летняя Наталья Г. Опознание четвертой жертвы продолжается.

    Как сообщили источники ФАН, тела погибших отвезут в Царицынский морг. 

    Стало известно, куда доставят тела погибших в аварии с автобусом в Москве

    Ранее представители предприятия «Мострансавто» сообщили, что пешеходы, пострадавшие в инциденте с автобусом возле станции метро «Славянский базар», получат компенсацию в размере до 500 тысяч рублей по страховке ОСАГО.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #жертвы #автобус #морг #подземный переход
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