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Политика США меняется: в Польше посоветовали Украине искать безопасное место
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    Политика США меняется: в Польше посоветовали Украине искать безопасное место

    21:56  25 Декабря 2017  /обновлено: 21:56  25 Декабря 2017
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    Политика США меняется: в Польше посоветовали Украине искать безопасное место
    Киев, 25 декабря. Экс-президент Польши Александр Квасьневский прокомментировал мечты Киева об украинском членстве в НАТО, заявив, что стране нужно стремиться не в альянс, а к общеевропейским оборонным силам.

    «Не думать, что вот есть НАТО, что она нам поможет», — заявил политик в интервью украинскому телеканалу 112. Усилия, по его мнению, нужно сосредоточить на организации европейских сил, «потому что американская политика меняется». Именно в ЕС Украине следует искать «безопасное место», считает экс-президент Польши.

    Квасьневский считает, что Штаты изменили свой курс еще до того, как пост президента занял Дональд Трамп. Теперь, по его словам, в Вашингтоне больше смотрят в сторону Азии.

    «И в этой системе безопасности и военного сотрудничества Европы важно найти какое-то место, гарантирующее хорошую безопасность для Украины», — советует Квасьневский Украине.

    Напомним, 1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что сейчас страна «твердо держит курс на евроатлантическую интеграцию», и анонсировал возможные референдумах о вступлении в НАТО и ЕС.

    «Подчеркиваю, результаты голосования будут такими же убедительно положительными, как уже вписан в историю референдум о независимости Украины», — отметил он.

    В этот же день украинский историк Михаил Кирсенко в эфире радиостанции «Голос столицы» заявил, что Украина «обречена быть в ЕС и НАТО».

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #польша #украина #нато
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