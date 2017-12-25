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Россия
Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи
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    Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

    17:51  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:51  25 Декабря 2017
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    Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

    Москва, 25 декабря. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что блогер Алексей Навальный занимается оболваниванием молодежи, а также собирает деньги незаконным образом.

    С таким заявлением председатель ЦИК выступила 25 декабря на заседании комиссии, где в частности рассматривался вопрос участия нескольких граждан РФ в президентских выборах 2018 года. 

    «Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», — заявила Памфилова, обращаясь к Навальному.

    Напомним, ранее стало известно, что ЦИК России отказал журналисту Олегу Лурье и блогеру Алексею Навальному в регистрации на президентские выборы. В обоих случаях основанием для принятия решение стала непогашенная судимость.

    Отметим, Навальный был осужден на пять лет условно по «делу Кировлеса». Несмотря на точную формулировку в Конституции РФ, а также неоднократные исчерпывающие комментарии ЦИК, Навальный в воскресенье привез свои документы в Центральную избирательную комиссию России.

    Ранее 25 декабря в нескольких городах России прошли встречи инициативных групп по выдвижению Навального кандидатом в президенты России. Как отмечает «Ura.ru», сотрудники правоохранительных органов не препятствовали проведению акций.    

    Автор: Федор Веснин
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    #навальный #цик #памфилова #отказ #выборы-2018
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