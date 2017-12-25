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Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» открыло новый КПП в Синджаре
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    Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» открыло новый КПП в Синджаре

    18:21  25 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  25 Декабря 2017
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    Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» открыло новый КПП в Синджаре

    Синджар, 25 декабря. Шиитское ополчение организовало новый контрольно-пропускной пункт на северо-западе Ирака.

    Иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») открыло новый КПП в езидском районе Синджар в провинции Найнава. КПП открыт на участке дороги, ведущей из сирийского населенного пункта Аш-Шаддади провинции Хасака. Отмечается, что в данном регионе сохраняется присутствие боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Ранее сообщалось, что боевики «Халифата» предприняли попытку атаковать отряд «Хашд аш-Шааби» на северо-западе Ирака. В результате нападения три ополченца погибли, уничтожено около 10 боевиков «Исламского государства». По данным армии Ирака в провинции Найнава могут оставаться до тысячи исламистов.

    Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» открыло новый КПП в Синджаре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #хашд аш-шааби
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