Ирак: ополчение «Хашд аш-Шааби» открыло новый КПП в Синджаре

Синджар, 25 декабря. Шиитское ополчение организовало новый контрольно-пропускной пункт на северо-западе Ирака.

Иракское шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») открыло новый КПП в езидском районе Синджар в провинции Найнава. КПП открыт на участке дороги, ведущей из сирийского населенного пункта Аш-Шаддади провинции Хасака. Отмечается, что в данном регионе сохраняется присутствие боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что боевики «Халифата» предприняли попытку атаковать отряд «Хашд аш-Шааби» на северо-западе Ирака. В результате нападения три ополченца погибли, уничтожено около 10 боевиков «Исламского государства». По данным армии Ирака в провинции Найнава могут оставаться до тысячи исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.