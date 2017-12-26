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Сирия: местные жители с трудом восстанавливают разрушенную коалицией США Ракку
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    Сирия: местные жители с трудом восстанавливают разрушенную коалицией США Ракку

    8:10  26 Декабря 2017
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    Сирия: местные жители с трудом восстанавливают разрушенную коалицией США Ракку

    Сирийский город Ракка очень сильно пострадал во время его штурма силами коалиции США. Оборонявшиеся там террористы ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда), ранее вытеснившие оттуда  силы «умеренной оппозиции» ССА (Свободная сирийская армия), держались там за каждое здание.

    В результате жесточайших боёв город сильно пострадал. От многих строений не осталось буквально камня на камне, а частично сохранившиеся здания завалены обломками и заминированы. Террористы оставляли самодельные взрывные устройства буквально везде, минируя даже одежду. Несмотря на это арабо-курдские подразделения из SDF (Сирийские демократические силы) запускают мирное население обратно, не позаботившись о должном разминировании.

    Столь же безалаберно «власти» SDF относятся к восстановлению города. «Освобождённым» от власти террористов и «режима» жителям приходится самостоятельно восстанавливать даже крупные здания, где не обойтись без тяжелой строительной техники и автокранов.

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Ракке, где встретился с местными жителями, занятыми восстановлением города. «Строитель поневоле» поделился, что их импровизированная бригада сделала двери, сейчас занимается остеклением и электропроводкой.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аздашир Муса
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    #сирия #игил #ракка #сса #fsa #sdf #сдс #сдф
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