Сирия: местные жители с трудом восстанавливают разрушенную коалицией США Ракку

Сирийский город Ракка очень сильно пострадал во время его штурма силами коалиции США. Оборонявшиеся там террористы ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда), ранее вытеснившие оттуда силы «умеренной оппозиции» ССА (Свободная сирийская армия), держались там за каждое здание.

В результате жесточайших боёв город сильно пострадал. От многих строений не осталось буквально камня на камне, а частично сохранившиеся здания завалены обломками и заминированы. Террористы оставляли самодельные взрывные устройства буквально везде, минируя даже одежду. Несмотря на это арабо-курдские подразделения из SDF (Сирийские демократические силы) запускают мирное население обратно, не позаботившись о должном разминировании.

Столь же безалаберно «власти» SDF относятся к восстановлению города. «Освобождённым» от власти террористов и «режима» жителям приходится самостоятельно восстанавливать даже крупные здания, где не обойтись без тяжелой строительной техники и автокранов.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Ракке, где встретился с местными жителями, занятыми восстановлением города. «Строитель поневоле» поделился, что их импровизированная бригада сделала двери, сейчас занимается остеклением и электропроводкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.