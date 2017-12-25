Экс-главу НАО назначили шестым заместителем министра по делам Северного Кавказа

Москва, 25 декабря. Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин назначен шестым заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Напомним, в конце сентября 2017 года глава государства Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке экс-губернатора НАО Игоря Кошина.

«Назначить Кошина Игоря Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа», — указано в документе.

Согласно предварительной информации, бывший глава Ненецкого автономного округа будет курировать сферу международного сотрудничества, а также взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.