Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Мир оценил заслуги ВКС РФ в борьбе с ИГ в Сирии — Володин
Политика
Экс-главу НАО назначили шестым заместителем министра по делам Северного Кавказа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-главу НАО назначили шестым заместителем министра по делам Северного Кавказа

    17:34  25 Декабря 2017  /обновлено: 17:34  25 Декабря 2017
    140

    Экс-главу НАО назначили шестым заместителем министра по делам Северного Кавказа

    Москва, 25 декабря. Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин назначен шестым заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.

    Напомним, в конце сентября 2017 года глава государства Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке экс-губернатора НАО Игоря Кошина.

    «Назначить Кошина Игоря Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа», — указано в документе.

    Согласно предварительной информации, бывший глава Ненецкого автономного округа будет курировать сферу международного сотрудничества, а также взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией.

    Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кошин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть