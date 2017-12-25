Автобус въехал в подземный переход в Москве: что известно к этому часу

Страшная трагедия в Москве в последние предновогодние дни. Рейсовый автобус по неустановленным пока причинам въехал в подземный переход около станции «Славянский бульвар». По уточненным данным, четыре человека погибли на месте, около 15 пострадали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, среди погибших — девушка-подросток, которая шла на занятие по музыке. Федеральное агентство новостей собрало основные сведения, известные этому часу.

Что случилось

Инцидент произошел в понедельник днем, в 14.45 мск. Автобус рейса «SK» (Славянский бульвар — Сколково), стоявший на остановке, неожиданно начал движение и въехал в подземный переход, давя поднимавшихся людей.

На Славянском бульваре ДТП с автобусом pic.twitter.com/DiGcq6MTl7 — Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 25, 2017

На месте погибли четыре человека, позже источники сообщили, что погибших было пятеро. Однако следом появилось разъяснение, что мужчину, которого первоначально приняли за погибшего, удалось «откачать» в машине скорой помощи. Из примерно 15 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Одного из раненых эвакуировали с места ДТП на вертолете.

Видео инцидента

СМИ распространили две видеозаписи. Одна с логотипом газеты «Известия» показывает момент въезда автобуса в переход. На записи видно, как машина буквально сметает поднимающихся людей.

Другая видеозапись с камер наружного видеонаблюдения распространена Telegram-каналом Mash. На ней видно, как автобус сначала долго стоит на остановке, потом неожиданно начинает движение, въезжает в переход и сбивает людей.

Списки погибших и пострадавших

Официальных списков погибших и пострадавших пока нет, поэтому из этических соображений мы не можем приводить известные нам данные. Отметим, что среди пострадавших есть женщины от 27 до 57 лет. Сообщается также о пострадавшей несовершеннолетней.

Что касается погибших, то СМИ сообщают, что предварительно опознаны женщина и молодой мужчина. Одна из погибших — женщина около 50 лет — пока не опознана. Также есть информация о погибшей несовершеннолетней, которая, по предварительной информации, шла на музыкальные занятия.

Что известно о водителе автобуса

Водитель злополучного автобуса — 58-летний Виктор Тихонов, много лет проработавшей в Одинцовской транспортной компании, являющейся владелицей транспортного средства. В этой же компании работает сын Тихонова, который сообщил, что его отец никогда не пьет на работе (эту информацию подтвердили коллеги водителя), а утром был в хорошем настроении и на проблемы с самочувствием не жаловался.

В настоящее время Тихонов задержан, по данным источника Федерального агентства новостей, он заявил, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. Мужчина сообщил, что подъехал на конечную остановку «Славянский бульвар», где должен был стоять около 15-и минут. В салоне, по словам водителя, находилось три человека.

По словам Тихонова, сзади подъехал другой автобус, и он решил освободить место. Но когда водитель снял машину с ручника, автобус самопроизвольно поехал. Тихонов утверждает, что из-за автоматической коробки передач он ничего не мог сделать.

По другой версии водитель сказал, что перепутал газ с тормозом.

Как сообщил источник ФАН, тормоза у автобуса по предварительным данным были в порядке. Сам водитель очень опытный, до этого у него не было ни одного ДТП. Мужчина характеризуется положительно. Усталость как причина аварии также считается маловероятной —это был первый час работы Тихонова, он работал во вторую смену.

7 Фото. 7 Фотографий

Один из пассажиров автобуса, находившийся в салоне в момент аварии, сообщил журналистам, что по его впечатлению, водитель мог затормозить о деревья, но не сделал этого и «намеренно» въехал в переход.

Сообщается, что сам Тихонов также получил травмы.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Сообщается, что в ближайшее время водителя автобуса проверят на алкоголь и наркотики.

Автобус, который въехал в переход, производства 2016 года и эксплуатируется не более полутора лет, так что версия технической неисправности в ходе следствия может быть отброшена.

Как сообщает популярный Telegram-канал «Караульный» со ссылкой на собственные источники, водителю автобуса может грозить лишение свободы по статье 264 п. 5 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) сроком до семи лет. Также водителю грозит статья 1085 Гражданского кодекса РФ о возмещении ущерба сверх страховой суммы автоперевозчика.